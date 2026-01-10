Kastamonu Üniversitesi’nden Toz Metalurjisiyle Üretilen Elektrik Çeliğine Patent Tescili

Patent Detayları

Kastamonu Üniversitesi’nde toz metalurjisi yöntemiyle geliştirilen elektrik çeliği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. "Toz Metalurjisi Yöntemi ile Farklı Alaşım Elementleri İlave Edilerek FeAlSiMn Elektrik Çeliği Üretimi" başlıklı çalışma, üniversite hak sahibiliğinde yapılan başvuru sonucu belgeye kavuştu.

Çalışmanın buluşçuları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Yücel Çetinceviz ve Doç. Dr. Mehmet Akkaş olarak belirtiliyor. Patent kapsamında, FeAlSiMn esaslı elektrik çeliği toz metalurjisiyle üretilerek Co, Ni, Cu ve Cr gibi farklı elementlerle modifiye edildi.

Numuneler sıcak presleme yöntemiyle elde edilip mekanik, elektriksel ve manyetik özellikleri ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan analizler sonucunda söz konusu malzemenin daha düşük histerezis kaybı ve daha yüksek manyetik akı yoğunluğu sergilediği belirlendi.

Uygulama Alanları ve Hedefler

Elde edilen bulgular, geliştirilen malzemenin trafo, motor, jeneratör ve elektromanyetik nüve gibi pek çok elektrik mühendisliği uygulamasında kullanılabileceğini gösteriyor. Patent çalışmasının, elektrik malzemeleri alanında dışa bağımlılığın azaltılmasına ve yüksek katma değerli yerli üretimin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ayrıca, daha uzun ömürlü ve düşük maliyetli elektrik çeliklerinin geliştirilmesiyle sanayiye önemli kazanımlar sunulması amaçlanıyor.

Rektörün Değerlendirmesi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal şöyle ifade etti:

Üniversitemizde ortaya konulan her patent, akademik bilginin somut çıktılara dönüşmesinin bir göstergesidir. Doç. Dr. Yücel Çetinceviz ve Doç. Dr. Mehmet Akkaş’ın geliştirdiği bu çalışma, hem bilimsel niteliği hem de sanayiye yönelik uygulama potansiyeli bakımından son derece kıymetlidir. Yerli imkânlarla ortaya konulan bu tür yenilikçi çalışmalar, Üniversitemizin araştırma ve yenilik vizyonuna katkılar sunmaktadır.

