İnönü Üniversitesi'nde Final Haftasında Meyve İkramı

İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen 'Finallere Ufak Bir Mola' etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ve yöneticiler kütüphanede öğrencilere meyve ikram etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:43
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, final sınavları devam eden öğrencilere kütüphanede meyve ikramında bulundu. Etkinlik, sınav yoğunluğu içindeki öğrencilere kısa bir mola sağlamayı amaçladı.

Etkinlik ve katılımcılar

Organizasyonu Düşünce Akademisi Topluluğu tarafından gerçekleştirilen "Finallere Ufak Bir Mola" etkinliğine Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ile Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Düşünce Akademisi Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Aydın Aktaş, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ile Yaşar Kalkan, Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Hakan Tunç ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha Üstüner katıldı.

Rektör Akpolat, kütüphane içindeki salonları ziyaret ederek sınavlara çalışan öğrencilere ikramlarda bulundu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarı temennisinde bulundu.

"Finallere Ufak Bir Mola" etkinliğinin diğer fakültelerde de sürdürüleceği bildirildi.

