Isparta’da Eğitimde Fırsat Eşitliği için SOGEP Destekli ISEFEP Projesi İmzalandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan ISEFEP: Isparta’da Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesinin sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme töreni

Tören, Isparta Valisi Abdullah Erin himayesinde gerçekleştirildi. Sözleşmeyi Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler imzaladı.

Projenin hedefleri ve kapsamı

Proje ile Isparta merkez ile Aksu, Uluborlu, Keçiborlu, Gelendost, Senirkent ve Sütçüler ilçelerinde dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması hedefleniyor. Özellikle kırsal ilçelerde robotik, kodlama ve uygulamalı teknoloji eğitimlerine erişimin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Isparta merkez ve 6 ilçede olmak üzere toplam 7 adet robotik ve kodlama atölyesi kurulacak. Atölyelerde sensör kullanımı, temel kodlama, algoritmik düşünme ve görev tabanlı problem çözme odaklı uygulamalı eğitimler verilecek.

Vali Erin’in değerlendirmesi

Vali Erin projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

’Eğitim altyapısının, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve özellikle dezavantajlı ilçelerdeki çocuklarımızın teknoloji erişimleri konusundaki kolaylaştırıcı olacak bu projenin ilimiz açısından son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Aslında il merkezi ile birlikte toplamda 7 ilçede STEM merkezleri kuruyoruz. Yani STEM dediğimiz; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik. Yani farklı disiplinlerin ve aynı zamanda bunun içerisinde robotik kodlama dediğimiz ve gençlerimizin teknolojiye olan vukufiyetini artıracak, erken yaşlarda ilkokuldan başlayarak aslında üniversite dönemine kadar uzanan bu eğitim sürecinde çocuklarımızın teknolojiyle tanışmasını ve yeteneklerinin inkişaf edilmesine katkı sunacak, ilimiz açısından da önemli gelişmelere vesile olacak bir projeyi imza altına almış olacağız. Projenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Finansmanını, diğer birçok projede olduğu gibi yüzde 90 civarında sağlayan BAKA’ya, Kalkınma Ajansımıza ve dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz’.

Vali Erin ayrıca projenin sürekliliğinin önemine işaret ederek şunları söyledi:

’Çocuklarımız burada eleştirel bakmayı öğrenecekler. Dijital çağ ve bilgi çağı dediğimiz bu çağdaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilecekler, yeteneklerini geliştirebilecekler. Farklı açılardan olaylara bakabilme yeteneğini edinmiş olacaklar ve dediğim gibi disiplinler arası da çalışabilmeyi, düşünebilmeyi, eleştirel gözle olaylara bakabilmeyi öğrenmiş olacaklar. Bu projenin finansmanı tabii önemli bir aşamaydı. Bunu ajansımızın desteğiyle hayata geçirmiş oluyoruz ama devamının getirilmesi daha da önemlidir. Burada görev yapacak, proje kapsamında görev yapacak öğretmenlerimizin belirlenmesi, bunların eğitilmesi ve bu nüvenin genişleyen bir halka şeklinde ilin tamamına yayılacak, bu konuda bilinci artıracak ve farkındalığı da oluşturacak bir örnek projeye dönüşmesini arzu ediyoruz. Onun için uygulamasının da yakından takip edilmesi, kurulacak merkezlerdeki ihtiyaçların düzgün bir şekilde giderilmesi, eğitimlerin kırsaldaki çocuklarımızı da kapsayacak şekilde bir program dâhilinde devam ettirilmesi, süreçlerin mutlaka izlenmesi ve sonuçlarının da takip edilmesi gerekiyor. Bunu Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız kendi mevzuatı çerçevesinde proje izlemesini gerçekleştirecek ama bir süre sonra bunu tamamen size emanet edecek. Devamında ’uygulandı bitti’ diye bir proje olmaması gerekiyor. Devamlılığının olması gerekiyor, sürekliliğinin olması gerekiyor. Bunu da ondan sonra takip edecek olan elbette bizim Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki kardeşlerimiz, hocalarımız olacak. Hayırlı mübarek olmasını ve bu kurulacak merkezlerden çok sayıda çocuğumuzun, gencimizin istifade etmesini temenni ediyoruz. Oraların dolu olduğunu görmekten ve orada çok sayıda çocuğumuzun istifade ediyor olduğunu görmekten de çok büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz’.

Etkinlikler, bütçe ve sürdürülebilirlik

Proje kapsamında il genelinde robotik proje yarışmaları ve tanıtım faaliyetleri düzenlenecek; öğrenciler tarafından geliştirilen projelerin görünürlüğü artırılacak. Atölyelerin kullanım süreci öğretmen ve öğrenci katılımı açısından düzenli olarak izlenecek ve elde edilen sonuçlara göre sürdürülebilirlik planı hazırlanacak.

Proje tamamlandıktan sonra atölyelerin Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda aktif şekilde kullanılmaya devam etmesi planlanıyor.

Toplam 5 milyon TL bütçeye sahip projede 4,5 milyon TL’si SOGEP desteği, 500 bin TL’si eş finansman olarak sağlanacak. Atölyelerde görev alacak 20 öğretmene robotik eğitici eğitimi verilerek yerel eğitim kapasitesi güçlendirilecek. Proje süresince yaklaşık 2 bin 250 öğrencinin robotik ve kodlama alanında temel dijital beceriler kazanması hedefleniyor.

