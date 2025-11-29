İzmir'de Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı: Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm Öne Çıktı

İzmir'de Hayat Boyu Öğrenmede Yeni Yol Haritası

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gaziemir Şehit Mustafa Yaman İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, İzmir genelinde hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin değerlendirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçladı.

Amaç ve Katılımcılar

Çalıştayın hedefleri arasında mevcut durum analizi, erişim ve farkındalığın artırılması, mesleki gelişim ile istihdama katkının güçlendirilmesi ve sosyal-kültürel katılımların desteklenmesi yer aldı. Programa İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayşe Hale Sarıçam, ilçe milli eğitim şube müdürleri, halk eğitimi merkezi müdürleri, olgunlaşma enstitüsü müdürleri, üniversite temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Vizyoner Eylem Çalıştay Modeli

Açılışta Ayşe Hale Sarıçam, İzmir'in yenilikçi ve üretken yapısının hayat boyu öğrenmeyi güçlendirdiğini vurguladı ve çalıştayın amacının sadece değerlendirme değil, "Daha iyisini nasıl yaparız?" sorusuna somut cevaplar üretmek olduğunu belirtti. Çalıştay kapsamında Vizyoner Eylem Çalıştay Modeli uygulandı.

Farklı masa gruplarında tartışılan konular arasında Halk Eğitimi Merkezlerinin durum analizi, Olgunlaşma Enstitülerinin işleyişi ve altyapısı, yerel imkanlar, mesleki gelişim ve istihdam, eğitim programları, erişim ve farkındalık, belgelendirme, usta öğreticiler ile izleme-değerlendirme süreçlerindeki sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı. Ayrıca yetişkin akreditasyonu, AB projeleri ve proje yazma-yürütme kapasitesinin geliştirilmesi ihtiyacı öne çıktı.

Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşümle Desteklenen Öğrenme Kültürü

Çalıştayın ilk oturumunda mevcut sorun alanları tespit edilirken, ikinci oturumda bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve proje tasarımları geliştirildi. Dr. Ömer Yahşi, beş çalışma grubunu ziyaret ederek öğretmen ve yöneticilerle değerlendirmelerde bulundu ve çalıştayın sahadaki ihtiyaçları ortaya koymak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Yahşi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren ve dijitalleşme ile yeşil dönüşüm gibi yeni nesil yaklaşımları öğrenme süreçlerine entegre eden dinamik bir öğrenme kültürü oluşturmayı hedeflediklerini, ortaya çıkan öneri ve projelerin eğitim, sosyal hayat, istihdam ve dijital okuryazarlık alanlarında katkı sağlayacağını vurguladı.

Kapanış ve Değerlendirme

Üçüncü oturumda projelerin sunumu sonrası genel değerlendirmeler yapıldı ve çalıştay, program sonunda çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

