İzmir'de 'Köklü Gelenekten Modern Geleceğe' Aile Çalıştayı

İzmir’de Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Köklü Gelenekten Modern Geleceğe" Aile Çalıştayı, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Programda öncelikle kurum sunumları yapıldı, ardından uzman konuşmaları ve panellerle aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut'un mesajı

Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1 Sınıf Emniyet Müdürü Ökkeş Bulut çalıştayda yaptığı konuşmada, aile kurumunun toplum için taşıdığı merkezi role dikkat çekti. Bulut şunları söyledi:

"Aile, sadece bireyin kimliğini şekillendiren bir yapı değil; aynı zamanda toplumsal düzenin, kültürel değerlerin ve sosyal dayanışmanın sarsılmaz dinamiğidir. Çalıştayımızın ana teması olan \"Köklü Gelenekten Modern Geleceğe\" vurgusu: Aile kurumunu, binlerce yıllık medeniyet birikimimizden gelen sağlam temeller üzerine inşa ederken, günümüzün hızla değişen sosyo-ekonomik ve teknolojik şartlarına uyum sağlayacak modern çözümlerle donatmaya odaklanmaktadır. İl gider, töre kalır töre kalırsa yeniden devlet olur. Törenin temelinde aile, ailenin temelinde ise ana vardır. ‘Devlet Ana’ metaforunda ise vatan anadır. Aile kurumunu güçlü kılmalıyız. Aile kurumu toplumsal düzenin merkezidir. Ahlak, terbiye, paylaşmak, dayanışma, sevgi, merhamet, vatan sevgisi gibi daha birçok insani duygu ve davranış ailede verilir. Güçlü bir aile güçlü bir devlet demektir. Güçlü bir aile güçlü bir ülke demektir. Günümüzde suç ve suçlularla mücadelede, aile dinamiklerinin etkilerini ortaya koyan çalışmaların her geçen gün arttığını görüyoruz. Aile, toplumun en önemli koruyucu unsurudur"

Çalıştayın hedefleri ve ele alınan konular

Bulut, modernleşme, dijitalleşme ve küreselleşmenin aile yapısı üzerindeki etkilerini de gündeme taşıdı ve çalıştayın amaçlarını şu sözlerle özetledi:

"Çalıştay uyumsuz evlilikler, kuşaklararası çatışmaların ve geleneksel otorite ile modern bireysellik arasında çelişkilerin ortaya çıkması, kadın erkek rol çatışmaları, evlilikte sorumlulukların yerine getirilmeyişi, aile içi iletişim eksikliklerinin ortaya çıkması, aile içinde rollere bağlı hiyerarşinin bozulması, boşanma oranlarının artması, aile içi sevgi ve fedakarlıkların zayıflaması, dijital bağımlılığın aile içerisindeki bağlılığını düşürmesi, bireyselleşme, kuşaklararası iletişim zayıflığı gibi pek çok konuda ailenin karşı karşıya olduğu sorunların bilimsel yöntemlerle belirlenmesine katkı sağlayıp, ülkemiz ve toplumumuz adına bir tasarrufta bulunarak ortak akıl üretmeyi amaçlamaktadır. Bu vizyonla, çalıştayımız boyunca ilahiyat, hukuk, psikoloji, tıp ve sosyal hizmetler gibi farklı disiplinlerden gelen değerli hocalarımızın sunumları ve tartışmalarıyla, aileyi güçlendiren yenilikçi yaklaşımları ortaya koymayı hedefliyoruz. Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız, bireyi koruyamazsak insan olma bilincini muhafaza edemeyiz. Çalıştayımız aile bağlarımızın güçlendirilmesi için atılmış güçlü bir adımdır"

Panelistler ve sunumlar

Konuşmaların ardından, Dr. Ufuk Sarıgül moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumlarda şu akademisyenler sunum yaptı: Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Prof. Dr. Sezen Köse, Doç. Dr. Birsen Şentürk Pilan ve Dr. Öğretim Üyesi Damla İşman Haznedaroğlu. Sunum ve tartışmalar, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik disiplinlerarası öneriler etrafında şekillendi.

Çalıştay, aile içi dayanışma ve toplumsal uyumun güçlendirilmesine katkı sağlayacak bilimsel yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyerek tamamlandı.

