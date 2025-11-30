Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Tarsus Üniversitesi'nde Tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Tarsus Üniversitesi'nde 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerini tanıttı; portal, eğitimler ve destek mekanizmaları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:16
Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Tarsus Üniversitesi'nde Tanıtıldı

Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Tarsus Üniversitesi'nde Tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversiteli gençlerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla Tarsus Üniversitesi ile bir araya geldi. Tarsus Üniversitesi Kariyer ve Mezun Ofisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Üniversiteliler için Kampüs Mersin & Garaj Mersin' seminerine öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Program, Tarsus Üniversitesi Şehit İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kariyer Merkezinin iş dünyasının tüm bileşenlerine yönelik geliştirdiği hizmet modeli, bugüne kadar hayata geçirilen programların istatistikleri ve öğrencilere sunulan destek mekanizmaları katılımcılara aktarıldı.

Projelerin sunduğu hizmetler

Seminerde, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerinin üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendiren bir paylaşım platformu olacağı vurgulandı. Yenilikçi Kariyer Portalı üzerinden 'Mülakat Simülasyonları, İş Arama Becerileri Eğitimleri, Mercek Kursları' gibi hizmetlerin dijital ortama taşınarak gençlere profesyonel ve kişiselleştirilmiş özgeçmiş oluşturma imkanı sunulacağı açıklandı.

Ayrıca, gençlerin eğitim ve mezuniyet sonrası süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri kariyer araçlarına daha kolay erişim sağlayacak çözümler paylaşıldı.

Kapanış ve değerlendirme

Program sonunda Serkan Özada'ya teşekkür belgesi, Tarsus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğba Yolcu tarafından takdim edildi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Tarsus Üniversitesi ile yürüttüğümüz iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz. Üniversitelerle birlikte ürettiğimiz projeler, gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Bu iş birliğini güçlendirdikçe; öğrencilerimizin daha donanımlı, özgüvenli ve üretken bireyler olarak geleceğe hazırlanacağına inanıyoruz."

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ, ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN KARİYER PLANLAMALARINA DESTEK...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ, ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN KARİYER PLANLAMALARINA DESTEK OLMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA TARSUS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ, ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN KARİYER PLANLAMALARINA DESTEK...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Tarsus Üniversitesi'nde Tanıtıldı
2
Mersin'de Metropol İş Merkezi'nde Yangın ve Kurtarma Tatbikatı
3
Osmangazi Belediyesi Dijiders Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi
4
VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?
5
Erzincan EYUDER, Öğretmenler Günü'nde 2026 Planlarını ve EYFOR 17'yi Konuştu
6
Bilecik'te Minik Piyanistlerden Yangına Farkındalık Konseri
7
Voleybolda Şampiyon Aşkale — 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı