Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Tarsus Üniversitesi'nde Tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversiteli gençlerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla Tarsus Üniversitesi ile bir araya geldi. Tarsus Üniversitesi Kariyer ve Mezun Ofisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Üniversiteliler için Kampüs Mersin & Garaj Mersin' seminerine öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Program, Tarsus Üniversitesi Şehit İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kariyer Merkezinin iş dünyasının tüm bileşenlerine yönelik geliştirdiği hizmet modeli, bugüne kadar hayata geçirilen programların istatistikleri ve öğrencilere sunulan destek mekanizmaları katılımcılara aktarıldı.

Projelerin sunduğu hizmetler

Seminerde, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerinin üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendiren bir paylaşım platformu olacağı vurgulandı. Yenilikçi Kariyer Portalı üzerinden 'Mülakat Simülasyonları, İş Arama Becerileri Eğitimleri, Mercek Kursları' gibi hizmetlerin dijital ortama taşınarak gençlere profesyonel ve kişiselleştirilmiş özgeçmiş oluşturma imkanı sunulacağı açıklandı.

Ayrıca, gençlerin eğitim ve mezuniyet sonrası süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri kariyer araçlarına daha kolay erişim sağlayacak çözümler paylaşıldı.

Kapanış ve değerlendirme

Program sonunda Serkan Özada'ya teşekkür belgesi, Tarsus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğba Yolcu tarafından takdim edildi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Tarsus Üniversitesi ile yürüttüğümüz iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz. Üniversitelerle birlikte ürettiğimiz projeler, gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Bu iş birliğini güçlendirdikçe; öğrencilerimizin daha donanımlı, özgüvenli ve üretken bireyler olarak geleceğe hazırlanacağına inanıyoruz."

