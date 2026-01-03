Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi 2025'te 346 bin 65 kullanıcı ağırladı

Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi, Diyarbakır'da 4 bin 420 metrekarelik kullanım alanıyla 2025 yılında haftanın 7 günü, 07.00-24.00 saatleri arasında iki vardiya sistemiyle kesintisiz hizmet verdi. Yıl boyunca kütüphane, toplam 346 bin 65 kullanıcıyi ağırladı.

Kütüphane, bilgiye erişimi herkes için eşit, kolay ve sürdürülebilir kılma ilkesiyle; öğrencilerden akademisyenlere, araştırmacılardan her yaştan vatandaşlara kadar geniş bir kullanıcı profiline hizmet sundu. Özellikle sınav dönemlerinde günün erken saatlerinden gece yarısına kadar açık olması nedeniyle yoğun ilgi gördü ve kullanıcılarına güvenli, nitelikli bir çalışma ortamı sağladı.

Etkinlikler ve katılım

2025 boyunca kütüphanede kitap sergileri, resim ve sanat sergileri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve farkındalık eğitimleri dahil olmak üzere toplam 90 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere 8 bin 275'i kadın, 7 bin 270'i erkek olmak üzere toplam 15 bin 545 kişi katıldı. Gerçekleştirilen programlar, kütüphaneyi yaşayan ve topluma dokunan bir kültür merkezi haline getirdi.

Etkinlikler kapsamında birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yapılarak; madde bağımlılığı, internet ve teknoloji bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, aile içi iletişim ve bilinçli medya kullanımı gibi toplumu yakından ilgilendiren konularda eğitim ve bilgilendirme programları düzenlendi. Bu çalışmalar bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal farkındalığın artmasına da katkı sağladı.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ise kütüphanelerin üstlendiği çok yönlü role dikkat çekerek şunları söyledi: "Kayapınar İlçe Halk Kütüphanemiz, uzun çalışma saatleri, erişilebilir yapısı ve zengin etkinlik programıyla örnek bir kamu hizmeti sunmaktadır. 2025 yılında ulaşılan 346 bin 65 kullanıcı ve 15 bin 545 etkinlik katılımcısı, bu anlayışın somut bir göstergesidir. Kütüphanelerimizi yalnızca kitapların bulunduğu alanlar olarak değil; kültürün, eğitimin ve toplumsal farkındalığın merkezleri olarak görüyoruz. Madde ve internet bağımlılığıyla mücadeleden kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar pek çok alanda yürütülen eğitimler, kütüphanelerimizin toplumla kurduğu bağı daha da güçlendirmektedir".

