Kasapoğlu Velilerle Buluştu: MEİP ile Atatürk MTAL'de Sanayi-Eğitim İş Birliği

Mesleki ve teknik eğitimin sanayiyle bütünleşmesini hedefleyen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme amaçlı kahvaltı buluşması düzenlendi. Programa 150 velinin katılımı sağlandı.

Program ve Katılımcılar

Denizli Sanayi Odası destekleriyle gerçekleştirilen programa; DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, DSO MEİP Koordinatörü Buse Atabay, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yalçın Doğan, Protokol Yürütme Kurulu (PYK) üyeleri Ferit Bozdemir, Onur Aysu ve Ersin Turgut ile Atatürk MTAL Müdürü Evrim Uluer katıldı.

Kasapoğlu'nun Değerlendirmesi

Programda açılış konuşmasını yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, mesleki ve teknik eğitimin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmede stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, Atatürk MTAL'nin MEİP kapsamındaki performansının, okul ile sanayi arasında planlı ve doğru iş birliklerinin sahada somut sonuçlar ürettiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, staj süreçleri, işletme-öğrenci eşleştirmeleri, teknik geziler ve eğitim altyapısına yönelik katkıların gençlerin üretim süreçleriyle daha erken ve nitelikli biçimde buluşmasını sağladığını, bu adımların öğrencilerin iş hayatına hazırlık sürecini güçlendirdiğini belirtti. Denizli sanayisinin temel ihtiyacının üretim kültürünü bilen, sahaya hazır ve doğru becerilerle donatılmış gençler olduğunu vurgulayarak, mesleki eğitimin bu ihtiyacın en güçlü karşılığı olduğunu ifade etti.

Velilerin sürece bilinçli ve aktif katılımının öğrencilerin mesleki yönelimlerini sağlıklı belirlemede önemli rol oynadığını kaydeden Kasapoğlu, DSO olarak MEİP'i uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sanayi-eğitim iş birliği modeli olarak gördüklerini ve bu doğrultudaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

PYK ve Eğitim Kurumlarının Görüşleri

Programın açılış bölümünde konuşan PYK üyeleri, mesleki ve teknik eğitimin sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamadaki rolüne dikkat çekti. Öğrencilerin erken yaşta üretim süreçleriyle tanışmasının mesleki becerilerin gelişmesi ve istihdam olanaklarının artması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yalçın Doğan, DSO'nun mesleki ve teknik eğitime sağladığı katkıların ve okul-sanayi iş birliklerini güçlendirme rolünün mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasına önemli katkı sunduğunu belirtti. Atatürk MTAL Müdürü Evrim Uluer ise aile desteğinin öğrencilerin motivasyonu açısından belirleyici olduğunu, velilerin çocuklarının ilgi ve yeteneklerini gözeterek yönlendirme ve teşvik etmesinin mesleki tecrübe kazanmada temel unsur olduğunu ifade etti.

Sunumlar, Sorular ve Kapanış

Programın devamında gerçekleştirilen bilgilendirme sunumlarında MEİP'in uygulama modeli, öğrencilerin eğitim sürecinde elde edecekleri kazanımlar ve sanayi ile kurulan iş birliklerinin kapsamı velilerle paylaşıldı. Söyleşi bölümünde velilerin soruları yanıtlandı, MEİP sürecine ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Etkinlik, Atatürk MTAL bünyesindeki atölyelerin gezilmesi, eğitim ortamlarının yerinde incelenmesi ve uygulamalı çalışmaların tanıtılmasıyla sona erdi.

