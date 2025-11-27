Kastamonu Öğretmen Akademileri'nde Kılıç: 'Suç Oluşmadan Önceki Aşamayı İhmal Ediyoruz'

Kastamonu Öğretmen Akademileri 2025 dönemi, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın "insan nedir" dersi ile başladı

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kastamonu Öğretmen Akademileri’nin 2025 dönemi açılış dersini, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç verdi. Vedat Tek Kültür Merkezi’nde yoğun ilgiyle gerçekleştirilen programa Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Prof. Dr. Kılıç: Suç oluşmadan önceki aşamayı ihmal ediyoruz

İnsanın anlam arayışı ve öğretmenin bu süreçteki rolüne dikkat çeken Kılıç, akran zorbalığı ve suça sürüklenmenin önlenmesinde çocukların manevi değerleri anlamasının önemine vurgu yaptı. Çocukların suça sürüklenmesine sebep olan etkenlerin iyi anlaşılması gerektiğini belirten Kılıç, "15-16 yaşında çocuklar gaspçı, bilmem neci oldu. Polisimiz çok iyi çalışıyor, yakalıyor ama hapishanelerde yer kalmadı. Suç oluşmadan önceki aşamayı ihmal ediyoruz. Suç oluştuktan sonra yakalıyoruz ama suç oluşmadan evvel o çocuğu böyle bir eyleme sevk eden neydi, bunun üzerine düşünmemiz lazım" dedi.

Kılıç, eğitimcilerin çocukların manevi dünyasını ve değer algılarını güçlendirerek suça eğilim gösteren davranışları önleyebileceğine işaret etti. Öğretmenlerin erken dönemdeki rehberlik ve farkındalık çalışmalarının kritik olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş: Akademiler eğitim ailemize yeni perspektifler sunacak

Programda söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Öğretmen Akademileri’nin öğretmenlerin mesleki, kültürel ve entelektüel birikimlerini desteklemeye yönelik üst düzey bir eğitim programı olduğunu belirtti. Gümüş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli perspektifiyle öğretmenlerin insanı bütün yönleriyle tanıyan, hayatın içinde aktif rol alan ve değerleriyle güçlenen nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu ifade ederek, dönem boyunca düzenlenecek akademi programlarıyla Kastamonu eğitim ailesine yeni perspektifler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Program, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’a hediye takdimi ile sona erdi.

