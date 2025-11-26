Kastamonu Üniversitesi GastroAntalya'dan 7 Altın Madalyayla Döndü

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, 6. GastroAntalya'da toplam 7 altın, 9 gümüş, 5 bronz ve 1 merit madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:52
Kastamonu Üniversitesi GastroAntalya'dan 7 Altın Madalyayla Döndü

Kastamonu Üniversitesi GastroAntalya'da Öne Çıktı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Daday Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Antalya’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması’ndan (GastroAntalya) önemli başarılarla döndü. Öğrenciler yarışmada toplam 7 altın, 9 gümüş, 5 bronz ve 1 merit madalya kazandı.

Turizm Fakültesi Sonuçları

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden 12 öğrenci ile katılan ekip, yarışmada 4 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Altın madalya kazanan öğrenciler: Cemile Nur Arbağ, Yusuf Emre Altuntaş, Tarık Çam ve Esra Çukurçayır. Gümüş madalyaya layık görülenler: Şahin Sarpkaya, Ata Saim Doğan, Simanur Bahar, Duygu Kurtoğlu, Umut Hasan Gün ve Kübra Yegül. Bronz madalyalar ise Bahadır Yiğit Öz ve Samet Akbaş tarafından kazanıldı.

Daday Meslek Yüksekokulu Başarıları

Daday Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri 10 kişi ile katıldıkları yarışmadan 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz ve 1 'merit' madalya ile ayrıldı. Altın madalya kazananlar: İbrahim Gülsoy, Mehmet Büyükbayram ve Gamze Çelik. Gümüş madalya sahipleri Deniz Seçilir, Zeynep Tiryaki ve Hayrünnisa Kalay; bronz madalyalar Edanur Akkaş, Esmanur Altaş ve Şevval Elver tarafından kazanıldı. Yusuf Engin Erkul ise Merit madalya aldı.

Rektörün Açıklaması

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen başarıdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarı, yalnızca bireysel çabanın değil; aynı zamanda akademik birikimin, disiplinli çalışmanın ve özverili bir eğitimin bir sonucudur. Öğrencilerimizi yarışmalara hazırlayan değerli danışman hocalarımıza ve emek veren tüm akademik personelimize teşekkür ediyorum' dedi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ İLE DADAY MESLEK...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ İLE DADAY MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ, ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GASTRONOMİ VE MUTFAK YILDIZLARI BULUŞMASI'NDAN 7 ALTIN MADALYAYLA DÖNDÜ.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ İLE DADAY MESLEK...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dumlupınar İlkokulu Eskişehir’in İlk TSE Onaylı ISO 9001 Belgeli İlkokulu
2
Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Sabah Namazında Buluştu
3
KBÜ'de 'Zeytin Ağacının Altında' Gösterimi: 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
ADÜ'de Öğrenci Projelerinde Rekor: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 996 Başvuru
5
Şanlıurfa Büyükşehir'de Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Semineri
6
Fatma Şahin GİBTÜ Gençlik Buluşmalarında: "Öğrenci Dostu Şehir" Vurgusu
7
Kastamonu Üniversitesi GastroAntalya'dan 7 Altın Madalyayla Döndü

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama