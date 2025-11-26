Kastamonu Üniversitesi GastroAntalya'dan 7 Altın Madalyayla Döndü

Kastamonu Üniversitesi GastroAntalya'da Öne Çıktı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Daday Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Antalya’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması’ndan (GastroAntalya) önemli başarılarla döndü. Öğrenciler yarışmada toplam 7 altın, 9 gümüş, 5 bronz ve 1 merit madalya kazandı.

Turizm Fakültesi Sonuçları

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden 12 öğrenci ile katılan ekip, yarışmada 4 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Altın madalya kazanan öğrenciler: Cemile Nur Arbağ, Yusuf Emre Altuntaş, Tarık Çam ve Esra Çukurçayır. Gümüş madalyaya layık görülenler: Şahin Sarpkaya, Ata Saim Doğan, Simanur Bahar, Duygu Kurtoğlu, Umut Hasan Gün ve Kübra Yegül. Bronz madalyalar ise Bahadır Yiğit Öz ve Samet Akbaş tarafından kazanıldı.

Daday Meslek Yüksekokulu Başarıları

Daday Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri 10 kişi ile katıldıkları yarışmadan 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz ve 1 'merit' madalya ile ayrıldı. Altın madalya kazananlar: İbrahim Gülsoy, Mehmet Büyükbayram ve Gamze Çelik. Gümüş madalya sahipleri Deniz Seçilir, Zeynep Tiryaki ve Hayrünnisa Kalay; bronz madalyalar Edanur Akkaş, Esmanur Altaş ve Şevval Elver tarafından kazanıldı. Yusuf Engin Erkul ise Merit madalya aldı.

Rektörün Açıklaması

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen başarıdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarı, yalnızca bireysel çabanın değil; aynı zamanda akademik birikimin, disiplinli çalışmanın ve özverili bir eğitimin bir sonucudur. Öğrencilerimizi yarışmalara hazırlayan değerli danışman hocalarımıza ve emek veren tüm akademik personelimize teşekkür ediyorum' dedi.

