Batman Sason'da 13 Ocak'ta Kar Tatili: Eğitime 1 Gün Ara

Batman Sason'da 13 Ocak'ta eğitime 1 günlük kar tatili

Batman’ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İdari izin ve vatandaşlara uyarı

Kaymakam Başar ayrıca, aynı gün engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

