Batman Sason'da 13 Ocak'ta Kar Tatili: Eğitime 1 Gün Ara

Batman’ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi; belirli kamu personeli idari izinli.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:45
Batman’ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İdari izin ve vatandaşlara uyarı

Kaymakam Başar ayrıca, aynı gün engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

