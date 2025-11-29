Kastamonu Üniversitesi’nden Bağımlılıkla Mücadeleye 20 Yeni Proje Desteği

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Ofis, 'Bağımlılıkla Mücadele Proje Çağrısı' ile 20 yeni projeyi desteklemeye karar verdi; amaç gençlerde farkındalık ve önleyici çalışmalar.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:37
Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisi (Sosyal Ofis), 2025 yılı Ekim ayında yayımladığı "Bağımlılıkla Mücadele Proje Çağrısı" sonucunda başvuruları değerlendirdi ve 20 yeni projenin desteklenmesine karar verdi.

Projelerin hedefleri

Desteklenen projeler, özellikle gençler arasında bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı, bilinçlendirme faaliyetlerini artırmayı, sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmeyi ve risk altındaki gruplara yönelik önleyici çalışmaları yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Projeler; sigara, alkol ve madde bağımlılığından dijital bağımlılığa kadar geniş bir yelpazede toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor. Bu süreçte öğrenciler, akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşlar iş birliği içinde aktif rol alacak.

Geniş kapsamlı faaliyetler ve önceki döneme ilişkin veriler

Sosyal Ofis, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla farklı tematik proje çağrılarını sürdürüyor. 2023-2024 akademik yılından bu yana yüzlerce projeye destek veren ofis; 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde yapay zeka, aile, eğitim, çevre, sağlık, kültürel miras, toplumsal farkındalık ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda toplam 201 sosyal sorumluluk projesini onaylayarak uygulamaya aldı ve farklı birimlerle iş birlikleri gerçekleştirdi.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sosyal Ofis’in çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Üniversitemiz, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı çalışmayı sürdürüyor. Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisimiz, bu vizyonun somut örneğini oluşturuyor. ‘Bağımlılıkla Mücadele Proje Çağrısı’ kapsamında 20 yeni proje desteklenirken, yıl boyunca yapay zekâdan çevreye, eğitimden sağlığa kadar toplam 201 sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve iş birliği yaptığımız tüm paydaşların katkılarıyla bu projeler, toplumsal farkındalığı artırma misyonumuzu güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

