Kastamonu Üniversitesi'ne IQNET Sertifikası: ISO 9001:2015 Belgesi 4. Kez Yenilendi

Kastamonu Üniversitesi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni yenileyerek IQNET sertifikası almaya hak kazandı.

Belge yenileme ve tetkik süreci

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde yapılan belge yenileme tetkikinde, Kastamonu Üniversitesi'nin akademik ve idari süreçleri değerlendirildi. Tetkikin tamamlanmasıyla birlikte TS EN ISO 9001:2015 belgesi dördüncü kez yenilendi.

PUKÖ uygulaması ve uluslararası sertifika

Kastamonu Üniversitesi, dört yıldır sürdürülen dış tetkiklerde Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsünü uygulamaya devam ediyor. Bu yılki tetkik süreci sonunda üniversite, uluslararası geçerliliğe sahip IQNET sertifikası almaya uygun bulundu. IQNET, 30’dan fazla ülkeden sertifikasyon kuruluşlarının yer aldığı bir uluslararası ağ olarak biliniyor.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal elde edilen sonucu Kastamonu Üniversitesi'nin kalite kültürünün bir yansıması olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: 'TS EN ISO 9001:2015 belgemizin yenilenmesi ve IQNET Sertifikasının alınması, mükemmeliyet anlayışımızın ve sürekli iyileştirme kararlılığımızın somut bir göstergesi niteliğinde. IQNET Sertifikası, uluslararası platformdaki görünürlüğümüzü ve iş birliği potansiyelimizi daha da artıracak. Sürece katkı sunan Kalite Koordinatörlüğü temsilcilerimize ve tüm akademik ile idari personelimize teşekkür ediyorum. Üniversitemizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.'

Üniversitenin kalite odaklı çalışmalarının belgelendirilmesi, hem iç süreçlerin geliştirilmesi hem de uluslararası iş birlikleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ’Nİ YENİLEYEREK, IQNET SERTİFİKASI ALMAYA HAK KAZANDI.