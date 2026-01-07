Kastamonu Üniversitesi'nin 8 Topluluğu Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ne Kabul Edildi

Kastamonu Üniversitesi'ne bağlı 8 öğrenci topluluğunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve TÜBİTAK desteğiyle Milli Teknoloji Kulüpler Birliği üyeliği kabul edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:57
Kastamonu Üniversitesi'nin 8 Topluluğu Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ne Kabul Edildi

Kastamonu Üniversitesi'nin 8 Topluluğu Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ne Kabul Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu, TÜBİTAK desteğiyle platforma katılım

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 8 öğrenci topluluğu, Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platform üyeliğine kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK desteğiyle yürütülen Milli Teknoloji Kulüpler Birliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili toplulukların başvurusu onaylandı.

Birlikte Kastamonu Üniversitesi'ni şu topluluklar temsil edecek: Teknokent Öğrenci Topluluğu, Herkes İçin Konumsal Bilgi Topluluğu, Teknofest Öğrenci Topluluğu, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Yazılım Geliştirme Topluluğu, Orman Endüstri ve İnovasyon Topluluğu, Biyolojik Bilimler Araştırma Topluluğu ve Yapay Zekâ Öğrenci Topluluğu.

Kastamonu Üniversitesi’nin platformda yer alması; proje tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılması, Ar-Ge niteliği yüksek faaliyetlerin teşvik edilerek tabana yayılması, yeni nesil araştırma yaklaşımlarının desteklenmesi ve teknolojiyle entegre bir araştırma ortamının geliştirilmesi bakımından önem taşıyor.

Bu kapsamda, patent ve faydalı model geliştirme potansiyeli bulunan çalışmaların artırılması hedefleniyor; araştırma çıktılarının uygulamaya dönük sonuçlara dönüşmesi amaçlanıyor.

Birlik çalışmalarına paralel olarak, ilgili topluluklar üniversitede yeni açılan Milli Teknoloji Atölyesinde proje geliştirme, prototipleme ve uygulama süreçlerini yürütebilecek. Atölyeler aracılığıyla öğrencilere yapay zeka, yazılım, elektronik, robotik, biyoteknoloji ve ileri üretim teknolojileri gibi alanlarda uygulamalı öğrenme imkânı sunulacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, platform üyeliğine kabul edilen öğrenci topluluklarını tebrik ederek başarı diledi.

Rektör Topal, öğrencilerin teknoloji ve girişimcilik odaklı çalışmalarını kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini belirterek, ulusal ölçekte oluşturulan bu tür platformlarda aktif yer almanın nitelikli insan kaynağının gelişimine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 8 ÖĞRENCİ TOPLULUĞU, MİLLİ TEKNOLOJİ KULÜPLER...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 8 ÖĞRENCİ TOPLULUĞU, MİLLİ TEKNOLOJİ KULÜPLER BİRLİĞİ’NE KABUL EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Memur-Sen’den 4688 Sayılı Yasa Değişikliği Çağrısı
2
Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz KPSS Kursu — Başvurular 16 Ocak'a Kadar
3
Kastamonu Üniversitesi'nin 8 Topluluğu Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ne Kabul Edildi
4
Kütahya'da 2025 Eğitim Yılı Değerlendirildi — 2026 Planları Masaya Yatırıldı
5
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi, Öğrencilerle Buluştu
6
Bayburt'ta koruyucu ailelere 1. Kademe Temel Eğitim
7
OMÜ 2025 Akademik Başarı Ödülleri: Bilginin Gücüyle Geleceğe

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları