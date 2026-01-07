Kastamonu Üniversitesi'nin 8 Topluluğu Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ne Kabul Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu, TÜBİTAK desteğiyle platforma katılım

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 8 öğrenci topluluğu, Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platform üyeliğine kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK desteğiyle yürütülen Milli Teknoloji Kulüpler Birliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili toplulukların başvurusu onaylandı.

Birlikte Kastamonu Üniversitesi'ni şu topluluklar temsil edecek: Teknokent Öğrenci Topluluğu, Herkes İçin Konumsal Bilgi Topluluğu, Teknofest Öğrenci Topluluğu, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Yazılım Geliştirme Topluluğu, Orman Endüstri ve İnovasyon Topluluğu, Biyolojik Bilimler Araştırma Topluluğu ve Yapay Zekâ Öğrenci Topluluğu.

Kastamonu Üniversitesi’nin platformda yer alması; proje tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılması, Ar-Ge niteliği yüksek faaliyetlerin teşvik edilerek tabana yayılması, yeni nesil araştırma yaklaşımlarının desteklenmesi ve teknolojiyle entegre bir araştırma ortamının geliştirilmesi bakımından önem taşıyor.

Bu kapsamda, patent ve faydalı model geliştirme potansiyeli bulunan çalışmaların artırılması hedefleniyor; araştırma çıktılarının uygulamaya dönük sonuçlara dönüşmesi amaçlanıyor.

Birlik çalışmalarına paralel olarak, ilgili topluluklar üniversitede yeni açılan Milli Teknoloji Atölyesinde proje geliştirme, prototipleme ve uygulama süreçlerini yürütebilecek. Atölyeler aracılığıyla öğrencilere yapay zeka, yazılım, elektronik, robotik, biyoteknoloji ve ileri üretim teknolojileri gibi alanlarda uygulamalı öğrenme imkânı sunulacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, platform üyeliğine kabul edilen öğrenci topluluklarını tebrik ederek başarı diledi.

Rektör Topal, öğrencilerin teknoloji ve girişimcilik odaklı çalışmalarını kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini belirterek, ulusal ölçekte oluşturulan bu tür platformlarda aktif yer almanın nitelikli insan kaynağının gelişimine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

