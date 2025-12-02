Kastamonu Üniversitesi'nin Dijital Beyaz Masam'ına Patent Tescili

Kastamonu Üniversitesi tarafından geliştirilen Dijital Beyaz Masam: Yapay Zeka Destekli Çok Modlu Sorun Bildirim ve Yönetim Sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Geliştiriciler ve Başvuru

Kastamonu Üniversitesi hak sahipliğinde başvurusu yapılan, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Akyol ile Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Atila tarafından geliştirilen "Dijital Beyaz Masam: Yapay Zeka Destekli Çok Modlu Sorun Bildirim ve Yönetim Sistemi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Projenin Amacı ve Özellikleri

Kastamonu Üniversitesi, dijital dönüşüm ve yapay zeka tabanlı uygulamalar alanındaki akademik üretkenliğine bir yenisini daha ekledi. Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz eden, çok modlu iletişim imkânı sağlayan ve yapay zeka ile sorun çözme süreçlerini hızlandıran sistem, üniversite-ekosistem iş birliklerine, kurumsal iletişim yapısına ve hizmet süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Rektörün Açıklaması

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal şu değerlendirmeyi yaptı: "Üniversitemizin akademik birikiminin somut çıktılara dönüşmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Dijital Beyaz Masam projesi, yapay zekâ ve kullanıcı odaklı yönetim süreçlerini bir araya getirerek kurumlar için yenilikçi bir model sunuyor. Bu tür çalışmalar hem bilimsel üretkenliğimizi hem de ülkemizin teknolojik kapasitesini güçlendirmektedir. Buluşçularımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

