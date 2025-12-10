DOLAR
Kastamonu Üniversitesi’nin 'Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz' Projesine Bakanlık Desteği

Kastamonu Üniversitesi'nin 'Toplumsal Duyarlılıkta Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz' projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği kazandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:12
Kastamonu Üniversitesi’nin 'Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz' Projesine Bakanlık Desteği

Kastamonu Üniversitesi’nin Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Destek Aldı

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Toplumsal Duyarlılıkta Gönüllü Gençler Yetiştiriyoruz' başlıklı proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Gönüllüyüz Biz Destek Çağrısı' kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje, Doç. Dr. Erol Tekin tarafından hazırlanmıştır ve üniversitenin toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Proje Kapsamı ve İş Birlikleri

Proje, sosyal kapsayıcılık ve erişilebilirlik, toplumsal esenlik ve sağlıklı yaşam ile afet bilinci ve insani yardım odaklarında hazırlandı. Kastamonu Üniversitesi öncülüğündeki çalışmada paydaş kurumlar arasında AFAD Kastamonu İl Müdürlüğü, Kastamonu Yeşilay Şubesi ve Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği yer alıyor.

Uygulama Süresi ve Hedefler

Proje, 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonuna kadar yürütülecek. Bu kapsamda öğrencilerin gönüllülük bilincini desteklemeye yönelik çeşitli eğitimler, uygulamalı çalışmalar ve farkındalık etkinlikleri planlanıyor. Projenin hedefleri arasında gençlerde afet ve insani yardım süreçlerine katılım isteğinin artırılması ile özel bireyler ve bağımlılıkla mücadele eden kişilerin toplumsal yaşama entegrasyonuna katkı sağlanması bulunuyor.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal konuyla ilgili şunları söyledi: "Üniversitemizin toplumsal sorumluluk alanında yürüttüğü çalışmalara değer katacak bu projenin desteklenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen Doç. Dr. Erol Tekin’e, paydaş kurumlarımıza ve gönüllü katkı sunacak tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin gelişimine yönelik sağlanan kıymetli desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a da şükranlarımızı sunuyoruz".

Rektör Topal, afet bilinci, insani yardım, sosyal kapsayıcılık ve sağlıklı yaşam gibi alanlarda farkındalık kazanan gençlerin geleceğimiz adına bir yatırım olduğunu vurgulayarak, Kastamonu Üniversitesi’nin toplumun her kesimine dokunan projelere destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

