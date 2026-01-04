Şanlıurfa'da Okullarda Kar Temizliği — Eğitime Hazırlık

Yoğun kar sonrası okullar, olası eğitim başlangıcına hazırlanıyor

Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen eğitimin yarın yeniden başlama ihtimaline karşı okullarda kapsamlı kar temizliği çalışmaları yürütülüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından özellikle okul bahçeleri ile okul giriş ve çıkış noktalarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolatın talimatları doğrultusunda, kar yağışının etkili olduğu ilk günden itibaren kesintisiz hizmet veren Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda yoğun mesai yapıyor. Ekipler, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenli şekilde okullara ulaşabilmesi amacıyla çalışmalara başladı.

Bu kapsamda okul bahçelerinde biriken karlar temizlenirken, okul giriş ve çıkış noktalarında küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Belediye ekipleri ayrıca, öğrencilerin kayma ve düşme riskine karşı kaldırımları da temizleyerek yaya güvenliğini ön planda tutuyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmaya karşı özellikle eğitim kurumlarının bulunduğu alanlarda çalışmaların kesintisiz devam edeceği; vatandaşların muhtemel olumsuzluklar için 7 gün 24 saat boyunca belediyeye ulaşabileceği belirtildi.

