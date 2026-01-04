DOLAR
Şanlıurfa'da Okullarda Kar Temizliği — Eğitime Hazırlık

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat talimatıyla okul bahçeleri, giriş-çıkışlar ve kaldırımlarda kar temizliği, küreme ve tuzlama yapıyor; çalışmalar 7/24 sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:07
Yoğun kar sonrası okullar, olası eğitim başlangıcına hazırlanıyor

Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen eğitimin yarın yeniden başlama ihtimaline karşı okullarda kapsamlı kar temizliği çalışmaları yürütülüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından özellikle okul bahçeleri ile okul giriş ve çıkış noktalarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolatın talimatları doğrultusunda, kar yağışının etkili olduğu ilk günden itibaren kesintisiz hizmet veren Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda yoğun mesai yapıyor. Ekipler, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenli şekilde okullara ulaşabilmesi amacıyla çalışmalara başladı.

Bu kapsamda okul bahçelerinde biriken karlar temizlenirken, okul giriş ve çıkış noktalarında küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Belediye ekipleri ayrıca, öğrencilerin kayma ve düşme riskine karşı kaldırımları da temizleyerek yaya güvenliğini ön planda tutuyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmaya karşı özellikle eğitim kurumlarının bulunduğu alanlarda çalışmaların kesintisiz devam edeceği; vatandaşların muhtemel olumsuzluklar için 7 gün 24 saat boyunca belediyeye ulaşabileceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

