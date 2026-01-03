Köyceğiz Fen Lisesi Öğrencisi Furkan Eşmeli Çevrim İçi Anlamını Bul Yarışmasında İl Birincisi

Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde başarı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen Çevrim İçi Anlamını Bul yarışmasında, Köyceğiz Fen Lisesi öğrencisi Furkan Eşmeli il birincisi oldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler dizisinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Proje kapsamında ilkokul ve ortaokul kademelerinde En İyi Cümle ve Afiş yarışmaları; lise kademesinde ise Nesne Tasarım ve Çevrim İçi Anlamını Bul yarışmaları yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından takdim edildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarı gösteren öğrenciler ve emeği geçen öğretmenler tebrik edilerek, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların artarak devam etmesi temenni edildi. Açıklamada ayrıca desteği için velilere de teşekkür edildi.

