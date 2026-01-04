DOLAR
Çifteler'de "Bir Yaş Daha Büyüdüm" Coşkusu

Eskişehir Çifteler'de düzenlenen "Bir Yaş Daha Büyüdüm" programında minikler, Müftü Kerim Bayuk ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hediyeleriyle kutlama yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:44
Minik öğrencilerin kişisel ve manevi gelişimleri kutlandı

Eskişehir Çifteler İlçesinde eğitim gören minik öğrenciler için "Bir Yaş Daha Büyüdüm" programı düzenlendi. Eğitim döneminde bir yaşını daha geride bırakan öğrencilerin kişisel ve manevi gelişimlerini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Programda, öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Kerim Bayuk, okul öncesi din eğitiminin evlatlarımızın şahsiyet inşasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Bayuk, minik yavrularımız için hazırlanan hediyeleri takdim etti ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuklar için hazırladığı takvimleri öğrencilere sundu.

Etkinlik, Çifteler İlçe Müftüsü Kerim Bayuk’un geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik iyi dilek ve temennileriyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

