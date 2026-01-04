Çifteler'de "Bir Yaş Daha Büyüdüm" Coşkusu

Minik öğrencilerin kişisel ve manevi gelişimleri kutlandı

Eskişehir Çifteler İlçesinde eğitim gören minik öğrenciler için "Bir Yaş Daha Büyüdüm" programı düzenlendi. Eğitim döneminde bir yaşını daha geride bırakan öğrencilerin kişisel ve manevi gelişimlerini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Programda, öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Kerim Bayuk, okul öncesi din eğitiminin evlatlarımızın şahsiyet inşasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Bayuk, minik yavrularımız için hazırlanan hediyeleri takdim etti ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuklar için hazırladığı takvimleri öğrencilere sundu.

Etkinlik, Çifteler İlçe Müftüsü Kerim Bayuk’un geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik iyi dilek ve temennileriyle sona erdi.

