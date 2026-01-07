Kaymakam Ali Güldoğan Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu'nu Yerinde İnceledi

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kaymakam Ali Güldoğan, Milli Egemenlik Ortaokulu'nu gezerek okul yönetiminden bilgilendirme aldı.

Ziyaret ve İncelemeler

Okul idaresi, ziyarette eğitim-öğretim faaliyetleri, okulun fiziki altyapı durumu ve yürütülen projeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Kaymakam Güldoğan, sınıfları dolaşarak öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi; eğitim ortamlarını yerinde inceleyip öğretmenlerle sohbet etti.

Eğitim Camiasına Destek

Güldoğan, ziyaret sırasında eğitim camiasının çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak öğrencilere başarılar diledi. Ziyarete İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Yenen de eşlik etti. Okul yönetimi ve öğretmenler, ziyaretin sağladığı destekten memnuniyetlerini belirterek Kaymakam Güldoğan'a teşekkür etti.

