Kaymakam Arıkan Topkapı Köyü'nde Okul ve Cami İnşaatını İnceledi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Topkapı köyünü ziyaret ederek ilkokulda eğitim ihtiyaçlarını araştırdı ve devam eden cami inşaatının son durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:44
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri programı kapsamında Topkapı köyünü ilgili kurum amirleriyle birlikte ziyaret etti.

Okul Ziyareti

Ziyaretin ilk durağı Topkapı Köyü İlkokulu oldu. Kaymakam Arıkan, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek okulun eğitim ortamı, ihtiyaçları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Arıkan, başarı dileklerini iletti.

Cami İnşaatı İncelemesi

Ardından köyde yapımı devam eden cami inşaatı ziyaret edilerek çalışmaların son durumu değerlendirildi; inşaat süreci, ihtiyaçlar ve tamamlanma takvimi hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Kaymakamın Değerlendirmesi

Arıkan, köy ziyaretlerinin vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek çözümleri hızlandırmayı amaçladığını belirterek, hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

