Jandarma'nın 'Savaşçı Yarışması' Foça'da Ödül Töreniyle Sona Erdi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilk 'Savaşçı Yarışması' Foça'da tamamlandı; 22-26 Aralık 2025'te dereceye giren birliklere ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:33
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Savaşçı Yarışması', Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyet kapsamında son gün dereceye giren birimlere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni ve sonuçlar

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende yapılan teknik değerlendirmeler sonucu; Ankara 3’üncü JOPER Tabur Komutanlığı birinci, Ankara 4’üncü JOPER Tabur Komutanlığı ikinci ve Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı üçüncü oldu. Dereceye giren birliklere ve personele plaket ile hediyelerini Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı takdim etti. Ödül takdiminin ardından salondaki tüm jandarma komandolar hep bir ağızdan Geleneksel Komando Andı'nı okudu.

Orgeneral Ali Çardakcı'nın değerlendirmesi

Orgeneral Ali Çardakcı törende Foça'nın jandarma teşkilatı için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün burada, Foça Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda bu yıl ilk kez icra edilen ve gelecekte kurumsal bir gelenek haline getirmeyi hedeflediğimiz ‘Savaşçı Yarışması’nın kapanış töreni vesilesi ile sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum. Kıymetli silah arkadaşlarım; Foça Komando Eğitim Komutanlığı geçmişten bugüne jandarmamızın en seçkin personelini yetiştiren disiplinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi olan müstesna bir eğitim yuvasıdır."

Çardakcı, Foça'da düzenlenen uluslararası faaliyetlerin marka değerine işaret ederek ekledi: "Daha önce burada icra edilen 7. Boran Keskin Nişancı Yarışması dost ve müttefik ülkelerin katılımı ile uluslararası alanda önemli bir marka değeri kazanmış, jandarmamızın eğitim vizyonunu dünya kamuoyuna başarı ile yansıtmıştır". Konuşmasını, "Hepinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık, bileğinizi güçlü eylesin" sözleriyle tamamladı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI "SAVAŞÇI YARIŞMASI" ÖDÜL TÖRENİ ORG.ALİ ÇARDAKCI ERSOY TOPTAŞ - İZMİR...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI "SAVAŞÇI YARIŞMASI" ÖDÜL TÖRENİ ORG.ALİ ÇARDAKCI ERSOY TOPTAŞ - İZMİR (İHA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI "SAVAŞÇI YARIŞMASI" ÖDÜL TÖRENİ ANKARA 3'ÜNCÜ JOPER TABUR KOMUTANLIĞI...

