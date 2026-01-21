Burhaniye'de BUBFA'dan Hasta Yatakları ve Medikal Destek Projesi

Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı sosyal sorumluluk girişimi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi fakülte sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hastalara yönelik anlamlı bir projeye imza attı. Fakülte tarafından yürütülen "BUBFA ile Hastalara Yatak ve Medikal Destek Kutusu" projesi Edremit ve Burhaniye’de gerçekleştirildi.

"Sağlıklı Yaşam Huzurlu Bakım" mottosuyla hayata geçirilen proje, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan, evde bakım sürecinde olan veya uzun süreli tedavi gören hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi; bakım süreçlerini daha güvenli ve konforlu hâle getirmeyi hedefliyor.

Projenin ilk aşamasında, hasta yatakları ve medikal destek kutuları hastaların rahatlıkla kullanabileceği şekilde hazırlandı. Bu kapsamda sağlanan ekipmanlarla hastaların günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları fiziksel rahatlık desteklendi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın danışmanlığında, proje 4. sınıf öğrencileri Nisanur Yavuz, Büşra Kale, Ahmet Can Çağlar ve 3. sınıf öğrencileri Beyza Nefise Zortul, Dicle Ürek ve Yaren Sönmez tarafından yürütüldü. Proje ekibi, hasta yataklarını sahiplerine teslim etti.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. M. Oğuzhan İlban "Hastalarımızın daha konforlu ve güvenli bir bakım ortamına kavuşmalarını hedefledik. Temin ettiğimiz hasta yatakları ve medikal destek kutuları, yalnızca fiziksel bir ihtiyacı karşılamakla kalmamakta, aynı zamanda hastalarımızın ve ailelerinin bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmektedir."

Proje, hem yerel düzeyde bakım kalitesini artırmayı amaçlayan somut bir adım olarak değerlendirilirken, öğrenci katılımı ve fakültenin koordinasyonu sayesinde sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

PROJEDE GÖREV ALANLAR