THK Karadeniz'de Muharip ve Destek Uçaklarıyla Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kurumu (THK), Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarının katılımıyla eğitim uçuşu icra etti. Uçuş, unsurların koordinasyonunu ve görev hazırlığını güçlendirmeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

MSB Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu faaliyete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından videolu içerikle paylaştı. Paylaşımda, THK unsurlarının Karadeniz üzerinde koordineli şekilde eğitim uçuşu icra ettiği anlar yer aldı.

