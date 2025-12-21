DOLAR
THK Karadeniz'de Muharip ve Destek Uçaklarıyla Eğitim Uçuşu

Türk Hava Kurumu, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla koordineli eğitim uçuşu gerçekleştirdi; MSB görüntüleri videolu paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:07
THK Karadeniz'de Muharip ve Destek Uçaklarıyla Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kurumu (THK), Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarının katılımıyla eğitim uçuşu icra etti. Uçuş, unsurların koordinasyonunu ve görev hazırlığını güçlendirmeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

MSB Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu faaliyete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından videolu içerikle paylaştı. Paylaşımda, THK unsurlarının Karadeniz üzerinde koordineli şekilde eğitim uçuşu icra ettiği anlar yer aldı.

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

