DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.776.482,52 -0,01%

KBÜ'de 'Yeni Medya' Söyleşisi: Ömer Özkök ve Hikmet Genç Öğrencilerle Buluştu

KBÜ'de düzenlenen 'Yeni Medya' söyleşisinde Ömer Özkök ve Hikmet Genç, dijitalleşme, dezenformasyon ve medya okuryazarlığını öğrencilerle tartıştı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:26
KBÜ'de 'Yeni Medya' Söyleşisi: Ömer Özkök ve Hikmet Genç Öğrencilerle Buluştu

KBÜ'de "Yeni Medya" Söyleşisi: Ömer Özkök ve Hikmet Genç Katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen KBÜ Kürsü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Yeni Medya" başlıklı söyleşi, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda akademisyenler, medya temsilcileri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Etkinliğin odak noktaları

Söyleşide, dijitalleşmenin habercilik üzerindeki etkileri, dezenformasyon sorunu ve medya okuryazarlığı başlıkları, alanında deneyimli isimlerin katılımıyla detaylı biçimde ele alındı. Programa KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Keskin ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konuşmacıların değerlendirmeleri

Söyleşide konuşan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ile Gazeteci-Yazar Hikmet Genç, yeni medyanın habercilik pratiklerini nasıl dönüştürdüğünü, dijitalleşmenin sunduğu imkânları ve beraberinde getirdiği riskleri örneklerle anlattı.

Hikmet Genç, Karabük Üniversitesi'nin fiziki imkânları ve vizyonundan etkilendiğini belirterek üniversitede açık bir gelecek perspektifi gördüğünü ifade etti. Genç, üniversitenin imkânlarının yerinde görülmeden anlaşılamayacağını vurgulayarak KBÜ'nün bilim odaklı yaklaşımının umut verici olduğunu söyledi.

Ömer Özkök ise etkinliğin açılışında Karabük Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenci profilinin niteliğine ve sunulan imkânlara dikkat çekti; öğrencilerin bu fırsatları doğru yönde değerlendirdiğini belirtti.

Yeni medya, hız ve dezenformasyon

Genç, yeni medyayla birlikte habercilik anlayışının köklü bir dönüşüm geçirdiğini belirterek akıllı telefonların habercilikte belirleyici hâle geldiğini; bunun konvansiyonel medyanın hız açısından dezavantaj yaşamasına neden olduğunu söyledi. Ayrıca sosyal medyada yayılan haberlerde ciddi doğruluk sorunları bulunduğuna dikkat çekti ve dijital platformlarda yayımlanan haberlerin önemli bir kısmının yanlış bilgi içerdiğini vurguladı.

Soru-cevap bölümünde konuşan Özkök, yeni medyada bilginin doğruluğunun hayati önem taşıdığını belirterek sosyal medyada karşılaşılan bilgilerin birden fazla güvenilir kaynaktan teyit edilmesi gerektiğini ifade etti. Özkök, yasakların çözüm olmadığını ancak özgürlük alanlarının da sınırlarının bulunması gerektiğini söyledi.

Kapanış ve kampüs ziyaretleri

Programın sonunda KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, söyleşiye katkılarından dolayı konuşmacılar Ömer Özkök ve Hikmet Genç'e teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik kapsamında Özkök ve Genç, kampüsü gezerek Millî Teknoloji Atölyesi ile Teknofest takımlarının çalışmalarını yerinde inceledi ve Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret ederek üniversitenin şeref defterini imzaladı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ TARAFINDAN KBÜ KÜRSÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ TARAFINDAN KBÜ KÜRSÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "YENİ MEDYA" BAŞLIKLI SÖYLEŞİ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KONFERANS SALONU’NDA AKADEMİSYENLER, MEDYA TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA YAPILDI.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN "YENİ MEDYA" SÖYLEŞİSİNDE, DİJİTALLEŞMENİN HABERCİLİK...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KBÜ Belgeseli 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' Bingöl Film Festivali Finalinde
2
KBÜ'de 'Yeni Medya' Söyleşisi: Ömer Özkök ve Hikmet Genç Öğrencilerle Buluştu
3
KBÜ’de Zihin Arenası: Öğrenciler Bireycilik, Özgür İrade ve Yapay Zekâyı Tartıştı
4
Sakarya Üniversitesi'nde Lise Öğrencilerine Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi Eğitimi
5
Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'da
6
Ordu Üniversitesi Açık Erişimde Türkiye'nin İlk 20'sinde — %73,31
7
THK Karadeniz'de Muharip ve Destek Uçaklarıyla Eğitim Uçuşu

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025