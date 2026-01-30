KBÜ'den Slow Food Türkiye'ye Akademik Destek: Tolgahan Tabak Görevlendirildi

Karabük Üniversitesi ile Slow Food Türkiye Arasında Akademik İş Birliği

Tolgahan Tabak, Slow Food Türkiye Akademik Danışmanı olarak görevlendirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğretim görevlisi Tolgahan Tabak, Slow Food Communities Network in Turkey kapsamında Slow Food Türkiye Akademik Danışmanı olarak görevlendirildi.

Görevlendirmenin temel amacı, yerel gıda mirası ve sürdürülebilir gastronomi alanındaki çalışmalara katkı sağlamak olarak belirtildi. Üniversite ile Slow Food Türkiye arasındaki akademik iş birliği, geleneksel gıda kültürlerinin korunması ve sürdürülebilir üretim-tüketim anlayışının güçlendirilmesine odaklanıyor.

Bu kapsamda Tabak'tan, yerel gıda mirasının belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalara aktif katkı sunması; ayrıca eğitim, araştırma ve proje geliştirme faaliyetlerinde yer alarak üniversite ile yerel paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine destek vermesi bekleniyor.

Ağın, Türkiye’de yerel toplulukları, üreticileri ve akademik paydaşları bir araya getirerek biyokültürel çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin yaygınlaştırılmasını amaçladığı belirtildi.

Dünya genelinde 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Slow Food hareketinin, yerel ve geleneksel gıda kültürlerinin korunmasını ve sürdürülebilir üretim-tüketim anlayışının güçlendirilmesini hedeflediği ifade edildi.

Karabük Üniversitesi ile Slow Food Türkiye arasındaki bu iş birliğinin, bölgesel gastronomi çalışmaları ve yerel üreticilerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

