KBÜ ile Ulus Belediyesi Yerel Kalkınmayı Güçlendiriyor

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun’u ziyaret ederek eğitim, teknoloji ve kırsal kalkınma odaklı ortak projeler için iş birliğini genişletme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:04
KBÜ ile Ulus Belediyesi iş birliğini derinleştiriyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun’u ziyaret ederek üniversite-belediye iş birliğini güçlendirme ve yeni projeler geliştirme konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya katılanlar ve gündem

Görüşmede, Teknopark Genel Müdürü Samet Nohutçu ile AK Parti Ulus İlçe Başkanı Hikmet Çalık da yer aldı. Toplantıda, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki mevcut iş birliği olanaklarının genişletilmesi, ortak proje alanlarının artırılması ve yerel kalkınmayı destekleyecek stratejik planların oluşturulması değerlendirildi.

KBÜ'nün bölgesel katkı vizyonu

Rektör Kırışık, üniversitenin bölgesel kalkınma misyonuna vurgu yaparak, "Karabük Üniversitesi olarak sadece akademik değil, toplumsal katkı boyutunda da bölgenin gelişimine destek vermeye devam ediyoruz. Ulus ile eğitim, teknoloji, girişimcilik ve sosyal projeler alanında daha güçlü iş birlikleri kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Önceki projeler deneyim sağladı

Ziyaretin iki kurum arasındaki artan iş birliklerinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi. KBÜ koordinasyonunda ve Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanan "Karede Unutulan Sanatlar" projesi kapsamında daha önce düzenlenen buluşmada; açık cezaevi hükümlülerine, genç kadınlara ve üniversite öğrencilerine fotoğrafçılık, sosyal medya ve girişimcilik eğitimleri verilmesi kararlaştırılmıştı. Rektör Kırışık, bu deneyimin yeni ortaklıkları güçlendirdiğini ifade etti.

Geleceğe dönük ortak alanlar

Toplantıda ayrıca Ulus’un kültürel mirasının görünürlüğünün artırılması, gençlere yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi, Teknopark’ın yerel girişimcilere yönelik destekleri ve kırsal kalkınmaya odaklanan yeni model projeler gibi başlıklarda iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Taraflar, ortak projelerin uygulamaya geçirilmesi için önümüzdeki dönemde detaylı çalışmalar ve eşgüdümlü planlama yapılması konusunda uzlaştı.

