KBÜ Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni: Yeni Eğitim Binası Müjdesi

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi; hastane yanındaki İmam Hatip Lisesi binasının fakülteye devri için süreç hızlandırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:05
KBÜ Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni: Yeni Eğitim Binası Müjdesi

KBÜ Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni: Öğrenciler Beyaz Önlük Heyecanı Yaşadı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni, Hamit Çepni Konferans Salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi. Törende öğrenciler, beyaz önlüklerini öğretim üyelerinin elinden aldı ve program protokol konuşmaları ile tamamlandı.

Yeni bina müjdesi: İmam Hatip Lisesi’nin devri için süreç hızlandırıldı

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, tıp fakültesindeki eğitim alanı ihtiyacına vurgu yaparak, hastane ortamındaki yoğunluğun yeni eğitim mekânlarına gereksinimi artırdığını belirtti. Solmaz, hastane yanında bulunan İmam Hatip Lisesi binasının tıp fakültesine devri için sürecin hızlandırıldığını açıkladı.

Prof. Dr. Solmaz, sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "Hastanedeki yoğunluk nedeniyle yeni eğitim alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda, hastane yanında yer alan İmam Hatip Lisesi binasının üniversiteye devri için süreç hızlandırıldı. Karabük Valisi Mustafa ‘un başkanlığında yaptığımız toplantıda İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne devrin bir an önce yapılması yönünde sözlü talimat verdiler. Vali Yavuz’un bu sözlü talimatı sonrası üniversitemiz Yapı işleri Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı gibi ilgili birimlerimizin teknik elemanları ile keşif ve planlamaları yaptık ve hastane yanındaki boşalan İmam Hatip Lisesinin daha önce yapılan protokol gereği üniversitemize devir yazısı geldiği günden itibaren 40 gün içinde tadilat işlemlerini tamamlamayı planladık. Eğer devir yazısı geldiği günden itibaren 40 gün içinde bitiremezsek beni CİMERe şikâyet edebilirsiniz."

Solmaz, yeni binanın devreye girmesiyle sınıf, hoca odası, giyinme alanları ve uygulama mekânlarında ciddi bir rahatlama sağlanacağını, böylelikle hem hastanenin hem de halkın daha nitelikli hizmet alacağını vurguladı.

Tören konuşmaları ve etkinlik akışı

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak, beyaz önlüğün taşıdığı anlamı anlatarak, "Bu beyaz önlük sıradan bir giysi değildir. Onu giydiğiniz an omuzlarınıza sadece kumaş değil; ağır bir sorumluluk, kutsal bir emanet ve asırlardır süren bir geleneğin yükünü de alıyorsunuz. Hekimlik yalnızca bilgi değil; sabır, empati ve insanı anlama becerisi gerektirir" dedi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ise öğrencilere mesleğin ahlaki ve insani boyutunu hatırlatarak, "Giydiğiniz bu önlük sadece iki metrelik beyaz bir kumaş değildir. Beyaz önlük saflıktır, temizliktir, güçtür, kudrettir, sorumluluktur, vebaldir" ifadelerini kullandı.

Törende birincilikle fakülteye giren Akif Özcan da yemin ve mesleki sorumluluğa değinerek, "O önlük saflığın, temizliğin, bilginin ve ahlakın sembolüdür. Din, dil, ırk fark etmeksizin mazlumun ve mağdurun yanında duracağımızı bize yemin ettirir" sözleriyle duygularını paylaştı. Özcan, ayrıca Atatürk’ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünü hatırlatarak hekimlik mesleğinin taşıdığı tarihi sorumluluğu vurguladı.

Tören, KBÜTV üzerinden canlı yayımlandı; farklı şehir ve ülkelerde bulunan aileler de bu anlara eş zamanlı tanıklık etti. Konuşmaların ardından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri keman ve flüt performansı sundu. Genç hekim adayları sahneye çağrılarak beyaz önlüklerini öğretim üyelerinin ellerinden giydi ve program, öğrenciler ile protokol üyelerinin birlikte çekildiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN BEYAZ ÖNLÜK...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ, HAMİT ÇEPNİ KONFERANS SALONU’NDA GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN BEYAZ ÖNLÜK...

İLGİLİ HABERLER

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerze'de 'Baba Okulu' ile Genç Din Görevlilerine Babalık Bilinci Eğitimi
2
Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi
3
Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
4
BEUN'da Sosyoloji Günleri Sempozyumu başladı
5
Muğla Gençlik Meclisi: Gençler Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor
6
Samsun'da tekerlekli sandalyeli rehber öğretmen Hasan Tahsin Yazıcı, 28 yıllık deneyimle
7
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama