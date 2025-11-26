KBÜ ve Göç İdaresi'nden Uluslararası Öğrencilere İkamet Bilgilendirmesi

Karabük Üniversitesi ve İl Göç İdaresi, uluslararası öğrencilere ikamet izinleri, başvuru süreçleri ve gerekli belgeler hakkında kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:01
KBÜ ve Göç İdaresi'nden Uluslararası Öğrencilere İkamet Bilgilendirmesi

Karabük Üniversitesi ile İl Göç İdaresi'nden uluslararası öğrencilere ikamet bilgilendirmesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ile Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde, uluslararası öğrencilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Program, öğrencilere ikamet izinleri ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sunmayı amaçladı.

Toplantı detayları

Etkinlik, KBÜ İşletme Fakültesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Karabük İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Başvuru süreçleri ve gerekli belgeler

Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü İl Göç Uzmanı Oğuzhan Ertürk tarafından yabancı öğrencilerin Türkiye'deki yasal kalış süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Ertürk, ikamet başvurularında dikkat edilmesi gereken hususları ve istenen belgeleri ayrıntılı olarak aktardı.

Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler arasında pasaport fotokopileri, biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası, tapu veya noter onaylı kira sözleşmesi, güncel fatura örnekleri ve öğrenci belgesi yer aldığı vurgulandı. Ayrıca, e-Devlet üzerinden düzenlenen kira sözleşmelerinin de artık kabul edildiği bildirildi.

İkamet kartı teslimi ve kayıp durumları

Ertürk, öğrenci ikamet kartlarının teslim sürecine ilişkin bilgileri de paylaştı. Kartların kargo ile adrese gönderildiği, bir ay içinde teslim alınmayan kartların Göç İdaresine iade edildiği belirtildi. Kayıp, çalıntı veya yıpranma durumunda öğrencilerin vakit kaybetmeden kolluk birimlerine başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Soru-cevap ve kapanış

Program, katılımcı öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Etkinlik, öğrencilerin ikamet süreçlerini doğru ve hızlı bir şekilde tamamlamalarına yönelik bilgilendirme sağlamayı hedefledi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE KARABÜK İL GÖÇ İDARESİ...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE KARABÜK İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ VE İL GÖÇ İDARESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTIDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE...

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerze'de 'Baba Okulu' ile Genç Din Görevlilerine Babalık Bilinci Eğitimi
2
Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi
3
Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
4
BEUN'da Sosyoloji Günleri Sempozyumu başladı
5
Muğla Gençlik Meclisi: Gençler Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor
6
Samsun'da tekerlekli sandalyeli rehber öğretmen Hasan Tahsin Yazıcı, 28 yıllık deneyimle
7
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama