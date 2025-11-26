KBÜ ve Göç İdaresi'nden Uluslararası Öğrencilere İkamet Bilgilendirmesi

Karabük Üniversitesi ile İl Göç İdaresi'nden uluslararası öğrencilere ikamet bilgilendirmesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ile Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde, uluslararası öğrencilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Program, öğrencilere ikamet izinleri ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sunmayı amaçladı.

Toplantı detayları

Etkinlik, KBÜ İşletme Fakültesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Karabük İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Başvuru süreçleri ve gerekli belgeler

Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü İl Göç Uzmanı Oğuzhan Ertürk tarafından yabancı öğrencilerin Türkiye'deki yasal kalış süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Ertürk, ikamet başvurularında dikkat edilmesi gereken hususları ve istenen belgeleri ayrıntılı olarak aktardı.

Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler arasında pasaport fotokopileri, biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası, tapu veya noter onaylı kira sözleşmesi, güncel fatura örnekleri ve öğrenci belgesi yer aldığı vurgulandı. Ayrıca, e-Devlet üzerinden düzenlenen kira sözleşmelerinin de artık kabul edildiği bildirildi.

İkamet kartı teslimi ve kayıp durumları

Ertürk, öğrenci ikamet kartlarının teslim sürecine ilişkin bilgileri de paylaştı. Kartların kargo ile adrese gönderildiği, bir ay içinde teslim alınmayan kartların Göç İdaresine iade edildiği belirtildi. Kayıp, çalıntı veya yıpranma durumunda öğrencilerin vakit kaybetmeden kolluk birimlerine başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Soru-cevap ve kapanış

Program, katılımcı öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Etkinlik, öğrencilerin ikamet süreçlerini doğru ve hızlı bir şekilde tamamlamalarına yönelik bilgilendirme sağlamayı hedefledi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE KARABÜK İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.