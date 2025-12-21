DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Keçiören Belediyesi'nde ISO 50001 Enerji Yönetimi Eğitimi

Keçiören Belediyesi teknik personeline Belediye Meclis Salonu’nda verilen 'ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi' eğitimiyle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:56
Keçiören Belediyesi'nde ISO 50001 Enerji Yönetimi Eğitimi

Keçiören Belediyesi'nde ISO 50001 Enerji Yönetimi Eğitimi

Ankara Keçiören Belediyesi teknik personeline yönelik olarak, birim müdürleri, birim sorumluları ve teknik personele Belediye Meclis Salonu’nda "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi" verildi. Eğitim, belediye genelinde enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yönetim anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik

Eğitimde, fosil enerji kaynaklarının azalması, artan enerji maliyetleri ve çevresel etkiler bağlamında enerji yönetiminin gerekliliği detaylı şekilde ele alındı. Sunumlarda belediyelerin şehir enerji tüketimindeki payı ve enerji giderlerinin bütçeler üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Uzmanlar, ISO 50001 standardının uluslararası bir yönetim sistemi olduğunu vurgularken, Planla‑Uygula‑Kontrol Et‑Önlem Al (PUKÖ) döngüsüyle sürekli iyileştirmenin önemine değindi.

ISO 50001 ile kurumsal yapılanma

Eğitim katılımcılarına enerji politikası oluşturulması, enerji gözden geçirme toplantıları, enerji performans göstergelerinin takibi, dokümantasyon ve yasal uyum süreçleri hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca bina ısıtma‑soğutma, aydınlatma, ulaşım ve hizmet alanlarında yapılacak planlı çalışmaların enerji tasarrufuna sağlayacağı katkılar örneklerle anlatıldı.

Ortak sorumluluk, ortak kazanım

Sunumlarda, enerji verimliliği çalışmalarının belediyeye kurumsal tasarruf, vatandaşlara daha güvenli ve kaliteli hizmet, çevresel sürdürülebilirlik ve "Yeşil Belediye" vizyonu açısından önemli kazanımlar sunduğu ifade edildi. Eğitimin sonunda, küçük davranış değişikliklerinin büyük tasarruflara yol açabileceği vurgulanarak her çalışanın enerji yönetim sisteminin aktif bir parçası olduğu mesajı paylaşıldı.

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ TEKNİK PERSONELİNE YÖNELİK ‘ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ...

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ TEKNİK PERSONELİNE YÖNELİK ‘ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK EĞİTİMİ' VERİLDİ.

ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ TEKNİK PERSONELİNE YÖNELİK ‘ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören Belediyesi'nde ISO 50001 Enerji Yönetimi Eğitimi
2
Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Cennetabat ve Koçkıran Köy Okullarını Ziyaret Etti
3
Anadolu Üniversitesi'nde ÜYEP Sınavı ile Üstün Yetenekler Keşfediliyor
4
Bayburt’ta Lise Öğrencilerine Yönelik Gençlik Buluşması Söyleşileri Sürüyor
5
YÖK 2025 Raporu: SUBÜ 11 Başlıkta Türkiye İlk 20’de
6
Silifke'de Öğrencilere Kur’an-ı Kerim Hediye Edildi
7
Emre Çay Köyceğiz'de Toparlar Okullarını Ziyaret Etti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025