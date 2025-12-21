Keçiören Belediyesi'nde ISO 50001 Enerji Yönetimi Eğitimi

Ankara Keçiören Belediyesi teknik personeline yönelik olarak, birim müdürleri, birim sorumluları ve teknik personele Belediye Meclis Salonu’nda "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi" verildi. Eğitim, belediye genelinde enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yönetim anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik

Eğitimde, fosil enerji kaynaklarının azalması, artan enerji maliyetleri ve çevresel etkiler bağlamında enerji yönetiminin gerekliliği detaylı şekilde ele alındı. Sunumlarda belediyelerin şehir enerji tüketimindeki payı ve enerji giderlerinin bütçeler üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Uzmanlar, ISO 50001 standardının uluslararası bir yönetim sistemi olduğunu vurgularken, Planla‑Uygula‑Kontrol Et‑Önlem Al (PUKÖ) döngüsüyle sürekli iyileştirmenin önemine değindi.

ISO 50001 ile kurumsal yapılanma

Eğitim katılımcılarına enerji politikası oluşturulması, enerji gözden geçirme toplantıları, enerji performans göstergelerinin takibi, dokümantasyon ve yasal uyum süreçleri hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca bina ısıtma‑soğutma, aydınlatma, ulaşım ve hizmet alanlarında yapılacak planlı çalışmaların enerji tasarrufuna sağlayacağı katkılar örneklerle anlatıldı.

Ortak sorumluluk, ortak kazanım

Sunumlarda, enerji verimliliği çalışmalarının belediyeye kurumsal tasarruf, vatandaşlara daha güvenli ve kaliteli hizmet, çevresel sürdürülebilirlik ve "Yeşil Belediye" vizyonu açısından önemli kazanımlar sunduğu ifade edildi. Eğitimin sonunda, küçük davranış değişikliklerinin büyük tasarruflara yol açabileceği vurgulanarak her çalışanın enerji yönetim sisteminin aktif bir parçası olduğu mesajı paylaşıldı.

