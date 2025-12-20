DOLAR
Malatya'da AB Proje Seferberliği: 200 Öğretmene Hizmet İçi Eğitim

200 gönüllü öğretmen, bir haftalık hizmet içi eğitimle Malatya'ya 200 yeni AB projesi kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:58
Bir haftalık yoğun eğitimle 200 yeni AB projesi hedefleniyor

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "AB Proje Seferberliği" kapsamında 200 gönüllü öğretmen, Avrupa Birliği projeleri hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitime alındı.

Bir hafta sürecek yoğun eğitim programı sonunda Malatya'ya 200 yeni Avrupa Birliği projesi kazandırılması hedefleniyor. Eğitim, katılımcıların proje yazma becerilerini geliştirmeyi ve öğrenci ile öğretmenlerin uluslararası düzeyde gelişimini destekleyecek proje fikirleri üretmeyi amaçlıyor.

Program, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen AB Proje Yazma Hizmet içi Eğitimi çerçevesinde kentin eğitim vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor. Toplanan öğretmenler hem teorik eğitim alıyor hem de uygulamalı proje çalışmalarına katılıyor.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, çalışmaları değerlendirirken, "Bu çalışma, şehrimizin beşeri sermayesine yapılan çok önemli bir yatırımdır. 200 gönüllü öğretmenimizin ortaya koyacağı projeler, Malatya’nın eğitim kalitesine ciddi katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Bakır, bir haftalık eğitim sürecinin sonunda Malatya’ya 200 yeni Avrupa Birliği projesi kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

