Muş'ta Gençlik Kış Kulübü, Yarıyıl Tatilini Çocuklara Renklendiriyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezinde düzenlenen Gençlik Kış Kulübü etkinlikleriyle Muş'taki çocuklar, yarıyıl tatilini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendiriyor. Program, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli imkânlar sunarak tatili verimli kılmayı hedefliyor.

Program İçeriği

9-12 ve 13-15 yaş grubundaki öğrenciler için hazırlanan programda; sportif faaliyetler, akıl ve zeka oyunları, drama ve tiyatro çalışmaları, halk oyunları ve el sanatları gibi çok sayıda etkinlik yer alıyor. Katılımcılar atölye çalışmaları ve grup faaliyetleriyle yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Etkinlikler sayesinde öğrenciler hem bireysel becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata aktif katılımlarını artırıyor. Programın amacı; çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Yetkili ve Katılımcı Görüşleri

Gençlik lideri Zülküf Zekai Talay, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen GSB Kış Kulübü kapsamında, yarıyıl tatilinde gençlere yönelik önemli imkânlar sunulduğunu ifade ederek, "15 tatil döneminde gençlerin sportif, sanatsal, kültürel ve kişisel yeteneklerinin keşfedilmesi noktasında bu tür imkânlar sunuyoruz. Şu anda toplamda 32 öğrencimiz bulunmaktadır. Bunların 20 tanesi 9-12 yaş, 12 tanesi ise 13-15 yaş grubunda yer almakta olup, iki grup halinde bir hafta boyunca atölye ve grup faaliyetlerinde birebir, doğrudan yüz yüze eğitim almaktadır" dedi.

Gençlik Kış Kulübü'ne katılan öğrencilerden Elif Nur Kürem, okulların tatil olmasıyla birlikte gençlik merkezinde vakit geçirdiklerini belirterek, "Okullar tatil olduğu için burada vakit geçiriyoruz. Dersler çok eğlenceli, boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Artık canımız sıkılmıyor; çok güzel etkinlikler yapıyor ve çok güzel şeyler öğreniyoruz. Şu an geri dönüşüm kursundayız. Daha sonra konser yapıyoruz, kalemlikler ve kumbara gibi çalışmalar yapıyoruz. Normalde evde çöpe attığımız eşyaları geri dönüştürmeyi burada öğrendik" şeklinde konuştu.

Gençlik merkezindeki bu tür etkinliklerle, katılımcı çocukların hem yeteneklerini keşfetmesi hem de sosyal ve kültürel yönden güçlenmesi amaçlanıyor.

