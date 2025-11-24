Kırklareli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kutlama programı, kentteki eğitim camiasını bir araya getirdi.

Protokol ve Katılımcılar

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programın Akışı

Kırklareli Fen Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Etkinlik kapsamında bir tiyatro gösterisi sahnelendi ve izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.

Etkinlikte ayrıca şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi; yarışmalarda başarı gösteren öğretmenlere hediyeleri takdim edildi.

Kutlamanın sonunda, mesleğe yeni adım atan öğretmenler için aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi ve tören, katılımcılardan takdir topladı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KIRKLARELİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİNDE KUTLAMA PROGRAMA, KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN, 55. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL ERDAL KÖSE, BELEDİYE BAŞKANI DERYA BULUT, CUMHURİYET BAŞSAVCISI ÖZKAN LEVENT TAŞKOPARAN, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT ALTINÖZ, İL PROTOKOLÜ, ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI.