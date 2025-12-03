Kırşehir’de 74 Engelli Vatandaş Gönüllü Öğretmenlerle KPSS’ye Hazırlanıyor

Kırşehir'de 74 engelli vatandaş, Yunus Emre Ortaokulu'nda gönüllü öğretmenlerle E-KPSS'ye hazırlanıyor; kurslar devlet tarafından karşılanıyor, katılımcı motivasyonu yüksek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:17
Kırşehir’de 74 Engelli Vatandaş Gönüllü Öğretmenlerle KPSS’ye Hazırlanıyor

Kırşehir’de 74 engelli vatandaş KPSS’ye hazırlanıyor

Yunus Emre Ortaokulu’nda gönüllü öğretmen desteği ve devlet desteğiyle eğitim

Yunus Emre Ortaokulunda gönüllü öğretmenler tarafından verilen E-KPSS hazırlık kursları yoğun ilgi görüyor. Kurslar, memur olma hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen katılımcılara düzenli şekilde eğitim imkanı sunuyor.

Hazırlık sürecinin tamamı devlet tarafından karşılanırken, kursiyerlerin motivasyonu da oldukça yüksek. Kursiyer velilerinden Zeynep Açıkbaş, kızının memur olmasını istediğini belirterek, "Kızım kursa katılıyor. Devletimize teşekkür ederim, engellilere böyle bir imkan sunduğu için" dedi.

Kursiyerlerden Fatma Perihan, E-KPSS’ye hazırlanarak memur olmayı hedeflediğini ifade ederken, bir diğer kursiyer Nalan Açıkbaş ise, "Kendimi daha çok derslere veriyorum. Kurslar bana özgüven katıyor" şeklinde konuştu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de E-KPSS kurs alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

KIRŞEHİR’DE 74 ENGELLİ BİREY, DEVLET İMKANLARIYLA SUNULAN ÜCRETSİZ E-KPSS HAZIRLIK KURSLARINA...

KIRŞEHİR’DE 74 ENGELLİ BİREY, DEVLET İMKANLARIYLA SUNULAN ÜCRETSİZ E-KPSS HAZIRLIK KURSLARINA KATILARAK MEMUR OLMA HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR.

KIRŞEHİR’DE 74 ENGELLİ BİREY, DEVLET İMKANLARIYLA SUNULAN ÜCRETSİZ E-KPSS HAZIRLIK KURSLARINA...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli'de Yaşam Becerileri Atölyesi Açıldı | Eğitime Destek Projesi
2
Şırnak'ta Jandarmadan Çocuklara Unutulmaz Gün: Köpek Gösterileri
3
Kitap Kaşifleri Kulübü Salih Yıldız Ortaokulu'nda Okuma Kültürü Yaratıyor
4
MCBÜ’de 'Engelsiz Matematik Destek Programı' tanıtıldı
5
Sarıgöl'de Empati Etkinliği: Öğrenciler Ellerini Kullanmayıp Resim Yaptı
6
Bayburt'ta Muhtar Akademisi Eğitim Programı ile Muhtarlar Güçlendiriliyor
7
Aydın'da Yurtlarda İşaret Dili Kursu: Üniversiteli Gençler Hem Konaklıyor Hem Gelişiyor

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?