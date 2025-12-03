Kırşehir’de 74 Engelli Vatandaş Gönüllü Öğretmenlerle KPSS’ye Hazırlanıyor

Kırşehir’de 74 engelli vatandaş KPSS’ye hazırlanıyor

Yunus Emre Ortaokulu’nda gönüllü öğretmen desteği ve devlet desteğiyle eğitim

Yunus Emre Ortaokulunda gönüllü öğretmenler tarafından verilen E-KPSS hazırlık kursları yoğun ilgi görüyor. Kurslar, memur olma hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen katılımcılara düzenli şekilde eğitim imkanı sunuyor.

Hazırlık sürecinin tamamı devlet tarafından karşılanırken, kursiyerlerin motivasyonu da oldukça yüksek. Kursiyer velilerinden Zeynep Açıkbaş, kızının memur olmasını istediğini belirterek, "Kızım kursa katılıyor. Devletimize teşekkür ederim, engellilere böyle bir imkan sunduğu için" dedi.

Kursiyerlerden Fatma Perihan, E-KPSS’ye hazırlanarak memur olmayı hedeflediğini ifade ederken, bir diğer kursiyer Nalan Açıkbaş ise, "Kendimi daha çok derslere veriyorum. Kurslar bana özgüven katıyor" şeklinde konuştu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de E-KPSS kurs alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

