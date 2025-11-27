Kırşehir'de 'Askıda Kantin' Projesiyle Öğrencilere Destek

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen 'Askıda Kantin' ile ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrenciler öğretmen, öğrenci ve kantin desteğiyle destekleniyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:47
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatılan 'Askıda Kantin' projesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanı sıra akademik başarı ve örnek davranış sergileyen öğrencileri de kapsayacak şekilde yürütülüyor.

Proje, tarih öğretmeni Sümer Temur'un girişimiyle hayata geçirildi. Uygulama, 'Veren elin alan elden haberinin olmadığı' anlayışıyla organize edilerek yardımın gizlilik esasına göre dağıtılmasını sağlıyor.

Okul onur kurulu tarafından yönetilen projede amaç, öğrenciler arasında yardımlaşma duygusunu güçlendirmek ve arkadaşlık bağlarını pekiştirmek. Öğretmenler ve öğrenciler projeye maddi katkı sunarken, kantin işletmecisi de kampanyayı destekliyor.

Kantin işletmecisi Meltem Ata, öğretmen ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda kampanyaya destek verdiklerini belirterek, 'Bu dayanışma hareketinin içinde yer almak bizim için mutluluk verici' dedi.

Projenin mimarı Tarih Öğretmeni Sümer Temur, yalnızca ihtiyaç sahibi öğrencilerin değil; aynı zamanda akademik başarı gösteren ve örnek davranış sergileyen öğrencilerin de gözetildiğini vurguladı. Temur, projenin öğrencilerin motivasyonunu artırdığına dikkat çekerek, davranış, akademik başarı ve devamsızlık durumlarının değerlendirmede etkili olduğunu söyledi.

Uygulama kapsamında öğrenciler, okul idaresinden mühürlü kartlar alarak üzerinde yiyecek, içecek veya çikolata yazılı kartlarla kantinden alışveriş yapabiliyor. Bu yöntemle hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor hem de başarı ve olumlu davranışlar ödüllendiriliyor.

