Kırşehir'de Yılın Öğretmeni: Gülsen Arıcı Güvenç

Vilayetler Birliği Anaokulu Müdiresi Gülsen Arıcı Güvenç, meslekte 30. yılını tamamlayarak Kırşehir'de yılın öğretmeni seçildi; "Eğitim anaokulunda başlar" dedi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 13:03
Meslekte 30. yılını tamamlayan müdüre ödül töreni

Vilayetler Birliği Anaokulu Müdiresi Gülsen Arıcı Güvenç, meslekte 30. yılını tamamlayarak Kırşehir'de yılın öğretmeni seçildi.

Okulda oluşturduğu aile ortamı öğrenciler ve meslektaşları tarafından takdir toplayan Güvenç, düzenlenen ödül töreninde ödülün kendisi için büyük bir sorumluluk hatırlatıcısı olduğunu söyledi.

"Bu ödül yalnızca geçmişte yaptıklarımızın takdiri değil, aynı zamanda geleceğe dair sorumluluğumuzun da bir hatırlatıcısıdır."

Güvenç, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Amacımız fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmektir. Eğitimin temeli anaokulunda başlar." Bu bilinçle güçlü bir ekip çalışması oluşturduklarını ve çalışmalarını bu istikamette sürdürdüklerini belirtti.

Aynı okulda görev yapan Okul Öncesi Öğretmeni Hatice Taşdemir ise Güvenç'in ödülü sonuna kadar hak ettiğini belirterek, "Müdire hanım bizlere ekip çalışması ruhunu aşıladı. Başarının kaynağı da buradan geliyor." diye konuştu.

