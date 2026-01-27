Kızılay'dan Elazığ'da Çocuklara İlk Yardım Eğitimi

Türkiye Kızılay Elazığ Şubesi, Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklara temel ilk yardım eğitimi vererek acil durumlarda bilinçli müdahaleyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:36
Kızılay'dan Çocuk Evleri Sitesi'nde İlk Yardım Eğitimi

Türkiye Kızılay Elazığ Şubesi tarafından, Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altında bulunan çocuklara yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitim, çocukların acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalede bulunmalarını sağlamayı amaçladı.

Programa katılım ve vurgulanan mesaj

Programa Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün de katıldı. Ergün, ilk yardımın kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşme sürecine destek olmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İl Müdürü Ergün, eğitimi veren Türkiye Kızılay Elazığ Şubesi eğiticilerine, sömestir tatilini verimli ve faydalı eğitimlerle değerlendirmelerine katkı sunan kuruluş idaresi ve personele teşekkür etti; eğitime aktif katılım sağlayan çocukları tebrik etti.

Gerçekleştirilen eğitim, çocukların hem günlük hayatta hem de muhtemel acil durumlarda bilinçli ve doğru müdahalede bulunabilmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

