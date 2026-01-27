Yenibağlar'a 29'uncu OSMEK Kurs Merkezi: Başkan Aydın Hemen Yerine Getirdi

Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'ne 29'uncu OSMEK Kurs Merkezi'ni açtı. 4 sınıfta 60 kursiyere eğitim verilecek; toplamda bin 200’e yakın kursiyer bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:13
Coşkulu açılış töreni

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda Yenibağlar Mahallesi'ne yeni bir OSMEK Kurs Merkezi kazandırdı. Merkezin açılışı, coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Açılışa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece, Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Nursel Şahintürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurs merkezi ve eğitim detayları

Başkan Erkan Aydın, açılışın ardından kurs merkezini gezerek kursiyerlerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde el sanatları, el mefruşatı, el nakışı ve dikiş branşlarında hizmet verilecek. Toplam 4 sınıfta, haftanın 5 günü olmak üzere 60 kursiyere eğitim sunulacak.

Başkan Aydın'ın mesajı

Yeni merkezin hayırlı olmasını dileyen Başkan Aydın, "Bu merkezle birlikte 29’uncu OSMEK Kurs Merkezi’ni açmış bulunuyoruz. Şu anda toplamda bin 200’e yakın kursiyerimiz var ve bunun yüzde 95’ini kadınlar oluşturuyor" dedi. Aydın, kursların kadınların sosyalleşmesine ve yeni beceriler kazanmasına önemli katkı sağladığını vurguladı ve Demirtaş’taki bir kursiyerin örneğini vererek öğrenme heyecanının yaşla sınırlı olmadığını aktardı.

Mahalle muhtarından teşekkür

Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Nursel Şahintürk ise uzun süredir talep ettikleri OSMEK Kurs Merkezi’ni mahallelerine kazandıran Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti.

