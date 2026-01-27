KTO Karatay Üniversitesi ile TÜGVA 'İhtisas Akademisi' İş Birliği Protokolü İmzaladı

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:58
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında, üniversite çağındaki öğrencilerin ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farkındalık kazanmalarını desteklemek amacıyla 'İhtisas Akademisi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Protokol, öğrencilere akademik eğitimler sunulması, sosyal bilinçlerinin geliştirilmesi, disiplinler arası etkileşimin artırılması ve nitelikli akademik çalışmalarla literatüre katkı sağlanmasını hedefliyor. Törene KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ve TÜGVA Üniversiteler Koordinatörü İsmail Hakkı Karagüzel katıldı.

Rektör Ortaç'ın Açıklaması

Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, törende yaptığı açılış konuşmasında, 'TÜGVA ile olan iş birliğimizden dolayı çok memnunuz. Hayata geçirilen protokol sayesinde üniversite çağındaki öğrencilerin akademik birikimlerinin güçleneceğine, ulusal ve uluslararası gelişmelere karşı daha donanımlı ve bilinçli bir bakış açısı kazanacaklarına inanıyorum. Bu noktada hedefimiz ortak. Bütün derdimiz ve gayretimiz gençleri iyi yetiştirmek. Böyle bir imkanı üniversitemize tanıdığınız için teşekkür ediyor, iş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Karagüzel: Gençlerin Gelişimini Destekliyoruz

İsmail Hakkı Karagüzel, 'Üniversite çağındaki gençlerimizin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında KTO Karatay Üniversitesi ile bu protokolü imzalamak bizim için çok kıymetli ve değerli. İhtisas Akademisi çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve akademik faaliyetlerin gençlerimizin vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üniversite öğrencilerine bu fırsatları tanıdığınız ve imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Tören, protokolün imzalanması, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

