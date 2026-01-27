Ağrı'da 2025-2026 İkinci Dönem Hazırlıkları Masaya Yatırıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in yanı sıra Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Edip Erdoğan ve Selahattin Bilgiç, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

Gündem: İkinci Dönem Hazırlıkları ve Denetim

Toplantının açılış konuşmasında Hasan Kökrek, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine yönelik hazırlıkların önemine dikkat çekti. Kökrek, ikinci dönem öncesinde tüm okullarda fiziki şartlar, eğitim ortamları, güvenlik tedbirleri ve akademik hazırlıkların eksiksiz tamamlanması gerektiğini vurgulayarak yapılan çalışmaların titizlikle kontrol edilmesini istedi.

"Eğitim öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için okullarımızın her açıdan hazır olması büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin güvenli, temiz ve nitelikli ortamlarda eğitim alması önceliğimizdir." sözleriyle Kökrek, eksikliklerin ikinci dönem başlamadan giderilmesini talep etti.

Kökrek ayrıca ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ilçeleri ziyaret edeceğini, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sahadaki çalışmaları yerinde gözlemleyeceğini belirtti: "Öğretmenlerimizle istişare etmek, öğrencilerimizin beklentilerini dinlemek ve eğitim ortamlarını yerinde görmek bizler için çok kıymetli. Eğitimi sahada, omuz omuza çalışarak birlikte inşa edeceğiz."

Toplantıda Ele Alınan Diğer Konular

Toplantıda ayrıca mesleki ve teknik eğitimdeki kontenjanlar, taşımalı eğitim uygulamaları, ortaöğretimdeki kontenjan durumu, temel eğitim düzeyinde İstiklal Marşı yarışması, mesleki uygulamalar ile devam eden ve planlanan proje ve yarışmalar ele alındı. İlçe milli eğitim müdürleri kendi bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN KÖKREK BAŞKANLIĞINDA "İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI" DÜZENLENDİ.