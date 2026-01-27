Ağrı'da 2025-2026 İkinci Dönem Hazırlıkları Masaya Yatırıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda 2025-2026 ikinci dönem hazırlıkları, okul güvenliği, fiziki şartlar ve akademik tedbirler ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:50
Ağrı'da 2025-2026 İkinci Dönem Hazırlıkları Masaya Yatırıldı

Ağrı'da 2025-2026 İkinci Dönem Hazırlıkları Masaya Yatırıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in yanı sıra Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Edip Erdoğan ve Selahattin Bilgiç, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

Gündem: İkinci Dönem Hazırlıkları ve Denetim

Toplantının açılış konuşmasında Hasan Kökrek, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine yönelik hazırlıkların önemine dikkat çekti. Kökrek, ikinci dönem öncesinde tüm okullarda fiziki şartlar, eğitim ortamları, güvenlik tedbirleri ve akademik hazırlıkların eksiksiz tamamlanması gerektiğini vurgulayarak yapılan çalışmaların titizlikle kontrol edilmesini istedi.

"Eğitim öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için okullarımızın her açıdan hazır olması büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin güvenli, temiz ve nitelikli ortamlarda eğitim alması önceliğimizdir." sözleriyle Kökrek, eksikliklerin ikinci dönem başlamadan giderilmesini talep etti.

Kökrek ayrıca ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ilçeleri ziyaret edeceğini, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sahadaki çalışmaları yerinde gözlemleyeceğini belirtti: "Öğretmenlerimizle istişare etmek, öğrencilerimizin beklentilerini dinlemek ve eğitim ortamlarını yerinde görmek bizler için çok kıymetli. Eğitimi sahada, omuz omuza çalışarak birlikte inşa edeceğiz."

Toplantıda Ele Alınan Diğer Konular

Toplantıda ayrıca mesleki ve teknik eğitimdeki kontenjanlar, taşımalı eğitim uygulamaları, ortaöğretimdeki kontenjan durumu, temel eğitim düzeyinde İstiklal Marşı yarışması, mesleki uygulamalar ile devam eden ve planlanan proje ve yarışmalar ele alındı. İlçe milli eğitim müdürleri kendi bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN KÖKREK BAŞKANLIĞINDA "İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI"...

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN KÖKREK BAŞKANLIĞINDA "İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI" DÜZENLENDİ.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN KÖKREK BAŞKANLIĞINDA "İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI"...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnönü Üniversitesi'nde 'Kâşif Çocuklar-2' Çocuk Üniversitesi Sona Erdi
2
Kızılay'dan Elazığ'da Çocuklara İlk Yardım Eğitimi
3
Denizli OSB'de Sivil Savunma, Afet Farkındalığı ve Yangın Eğitimi
4
Yenibağlar'a 29'uncu OSMEK Kurs Merkezi: Başkan Aydın Hemen Yerine Getirdi
5
Ağrı'da 2025-2026 İkinci Dönem Hazırlıkları Masaya Yatırıldı
6
Bursa Kent Akademisi eğitmenleri hizmet içi eğitimle yeni döneme hazır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları