KODA Emirdağ Öğretmen Topluluğu'ndan 'Çocuklarla Felsefe' Eğitimi

KODA Emirdağ Topluluğu, 2025-2026 eğitim yılında Emirdağ MTAL'de Nimet Çelik yönetiminde 'Çocuklarla Felsefe (P4C)' eğitimi düzenledi; İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:36
Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) Emirdağ Öğretmen Topluluğu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürüttüğü eğitim çalışmalarına "Çocuklarla Felsefe (P4C)" eğitimiyle devam etti.

Eğitim ve Katılımcılar

Eğitim; Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, eğitmen Nimet Çelik tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz de katıldı.

İçerik ve Uygulama

Topluluk üyelerinin katılımıyla düzenlenen eğitimde; Çocuklarla Felsefe (P4C) yaklaşımının öğrencilerin düşünme, sorgulama ve iletişim becerilerinin gelişimindeki önemi ele alındı. Katılımcılar; uygulamalı etkinlikler ve örnek çalışmalarla yöntemi deneyimleme fırsatı buldu.

Değerlendirme

Gerçekleştirilen etkinlikler, öğretmenlere hem keyifli hem de öğretici anlar yaşattı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

