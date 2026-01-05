KODA Emirdağ Öğretmen Topluluğu'ndan 'Çocuklarla Felsefe' Eğitimi

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) Emirdağ Öğretmen Topluluğu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürüttüğü eğitim çalışmalarına "Çocuklarla Felsefe (P4C)" eğitimiyle devam etti.

Eğitim ve Katılımcılar

Eğitim; Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, eğitmen Nimet Çelik tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz de katıldı.

İçerik ve Uygulama

Topluluk üyelerinin katılımıyla düzenlenen eğitimde; Çocuklarla Felsefe (P4C) yaklaşımının öğrencilerin düşünme, sorgulama ve iletişim becerilerinin gelişimindeki önemi ele alındı. Katılımcılar; uygulamalı etkinlikler ve örnek çalışmalarla yöntemi deneyimleme fırsatı buldu.

Değerlendirme

Gerçekleştirilen etkinlikler, öğretmenlere hem keyifli hem de öğretici anlar yaşattı.

