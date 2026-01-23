Konya Okulu: Süreklilik Arz Eden İlim Geleneği Yeniden İhya Ediliyor

Konya Okulu ile Konya’nın kadim ilim geleneği yeniden ihya ediliyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, 444 ders programıyla eğitim ve düşünce faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:34
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konya Okulu, şehrin ilim ve düşünce dünyasına katkı sunmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Okulu'nun sadece bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun yansıması olduğunu vurguladı.

Başkan Altay, "Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu köklü mirası bugünün insanıyla yeniden buluşturmayı, geçmişten geleceğe sağlam bir ilim köprüsü kurmayı amaçladık. Konya Okulu, bu anlayışın somut bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Altay, Konya Okulu'nun yalnızca akademik bilgi sunmakla kalmayıp, düşünce, ahlak ve hikmet eksenli bir bakış kazandırdığını belirterek, "Alanında uzman akademisyenler, ilim insanları ve düşünürlerin katılımıyla düzenlediğimiz Konya Okulu’nda; Mesnevi sohbetleri, tefsir, hadis, tasavvuf, felsefe ve kelam başta olmak üzere birçok alanda Konya’mızda süreklilik arz eden bir ilim geleneği yeniden ihya ediliyor. Bugüne kadar 444 ders programını başarıyla gerçekleştirdik. Gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin bu ilim halkalarına gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah bu geleneği daha da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz. Ben ilgili tüm vatandaşlarımızı derslerimize davet ediyorum" diye konuştu.

Program ve İçerik

Konya Okulu'nda öne çıkan temel konular, Selçuklu medeniyetinin oluşumunda etkili olan başta tefsir ve hadis (Buhari) okumaları olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca Mevlana, Konevi, Hadimi, Haris el-Muhasibi, Kadı Iyaz gibi önemli İslam büyükleri ve düşünürleri hakkında detaylı konular ele alınıyor. Program, katılımcılara İslam kültürü, tarihi ve düşünce dünyasıyla ilgili geniş bir perspektif sunuyor.

Başlangıç ve Ders Sayısı

Konya Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta 20 Ekim 2023'te Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katılımı ile başlayan "Konya Okulu"nda bugüne kadar 444 ders programı başarıyla icra edildi.

