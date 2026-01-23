Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi THE 2026'da 4 Alanda Dünya Sıralamasında

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, THE 2026 Alan Sıralamalarında Dört Alanda Listede

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, dünyanın en prestijli uluslararası sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 Alan Bazında Dünya Üniversiteleri Sıralamalarında dört ayrı alanda dünya üniversiteleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

Sağlık ve Tıp

Geçtiğimiz yıl listede olmayan üniversite, bu yıl Sağlık ve Tıp kategorisinde ilk kez yer aldı. Üniversite, sağlık ve tıp temelli akademik üretim, araştırma çıktıları ve uluslararası görünürlüğündeki güçlenmeyle dünya genelinde 1001+ bandında konumlandı ve Türkiye genelinde 27'nci sırada yer aldı.

Yaşam Bilimleri

Veterinerlik, biyoloji, tarım ve ormancılık ile spor bilimleri disiplinlerini kapsayan Yaşam Bilimleri kategorisinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, dünya sıralamasında 801-1000 aralığındaki yerini korudu. Türk üniversiteleri arasında 18 farklı performans göstergesine göre yapılan değerlendirmede üniversite 6'ncı sırada yer aldı.

Mühendislik

Genel mühendislik, elektrik-elektronik, makine ve uzay, inşaat ve kimya mühendisliği disiplinlerini kapsayan Mühendislik alanında üniversitenin yükselişi sürdü ve dünya genelinde 1001-1250 bandında konumlandı. Bu alanda Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında 33'üncü oldu.

Fizik Bilimleri

Fizik, kimya, matematik, istatistik, astronomi, jeoloji, çevre ve deniz bilimlerini içeren Fizik Bilimleri kategorisinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi dünya genelinde 1001-1250 bandında yer alırken, Türkiye genelinde 23'üncü sırada gösterildi.

Prof. Dr. Hasan Uslu konuyla ilgili değerlendirmesinde üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve akademik alanda daha güçlü bir konum elde etmek amacıyla yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti: Bu başarıyla birlikte hem Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin hem de Niğde’nin adını uluslararası platformlarda daha fazla duyurmayı amaçlıyoruz. Elde edilen sonuçlarda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda önümüzdeki yıllarda daha önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum.

Üniversite, elde edilen bu sonuçlarla Türkiye'den sıralamaya giren kurumlar arasında üst sıralarda yer alırken, önümüzdeki dönemde daha fazla alanda ve daha üst basamaklarda olmayı hedefliyor.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ULUSLARARASI SIRALAMA KURULUŞLARINDAN BİRİ OLAN TİMES HİGHER EDUCATİON’IN (THE) 2026 ALAN BAZINDA DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMALARINDA YER ALDI.