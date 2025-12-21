KOSTÜ, YÖK 2025 Raporunda İlk 20'de: Memnuniyet, Bağış ve Açık Erişim Başarısı

KOSTÜ, YÖK'ün 2025 İzleme Raporunda Üst Sıralarda

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025 kapsamında; öğrenci memnuniyeti, uluslararasılaşma ve bağış miktarı gibi kategorilerde Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasına girdi.

Rapor ve Değerlendirme Kapsamı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından 201 üniversite 67 farklı gösterge üzerinden değerlendirildi. Eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma ile topluma hizmet başlıklarında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin performansı öne çıktı.

Memnuniyet ve Erişilebilirlik

Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması verilerine göre üniversite, Erişilebilirlik Memnuniyeti göstergesinde %77,50 ile Türkiye genelinde 10'uncu sırada yer aldı. Ayrıca Öğretim Üyelerinden Memnuniyet alanında %79,41 ile ülke genelinde 18'inci oldu.

Bağışlar ve Açık Erişim Yayınları

Rapor, üniversitenin kazandırdığı bağış miktarının önceki döneme göre arttığını, rakamın 351,7 milyon liradan 638,5 milyon liraya yükseldiğini gösterdi. Bu performansla Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bağış miktarı kategorisinde Türkiye genelinde 3'üncü sıraya yerleşti. Ayrıca kurum adresli yayınların %80,13'ünün açık erişimli olması, üniversiteyi bu alanda Türkiye 6'ncısı konumuna taşıdı.

Öğrenci Büyümesi ve Uluslararasılaşma

Rapora göre üniversitenin toplam öğrenci sayısı bir yılda 3.927'den 4.756'ya yükseldi; bu artış yaklaşık %21 büyümeye denk geliyor. Uluslararasılaşma kapsamında ise %16,41 uluslararası öğrenci oranıyla Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, bu alanda da Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı.

Topluma Hizmet ve Bilim İletişimi

Üniversite, 24 bilim iletişimi faaliyetiyle topluma hizmet ve bilimi toplumla buluşturma başlığında en aktif ilk 20 kurum arasında gösterildi.

YÖK'ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025'teki bu sonuçlar, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin eğitimi, araştırmayı ve toplumsal etkiyi bir arada geliştirme çabasının somut göstergelerini ortaya koyuyor.

