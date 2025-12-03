Kozan MYO'ya Otomasyonlu Merdiven Tırmanıcı: Engeller Belediye Desteğiyle Kaldırıldı

Engelli öğrencilerin erişimi için belediye destekli çözüm hayata geçti

Adana’nın Kozan ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna, merdivenlerdeki ulaşım sıkıntısını gidermek amacıyla Kozan Belediye Başkanlığı tarafından otomasyonlu merdiven tırmanıcı cihaz hediye edildi.

Okulda engelli rampası bulunmaması nedeniyle eğitim erişiminde zorluk yaşayan bireylerin sorununu çözmek üzere yapılan çalışma kapsamında, bugün cihazın tanıtımı gerçekleştirildi.

Tanıtım programına Okul Müdürü Prof. Dr. Volkan Yurdadoğ, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çiftçi ve öğretim görevlileri katıldı.

Okul Müdürü Prof. Dr. Volkan Yurdadoğ, “Kozan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Yüksekokul ve meslek yüksekokulu projelerinde başkanımız her zaman yanımızda oldu. Kozan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı olarak akreditasyon süreciyle ilgili adımlar atmıştık. Bu toplantıda özel bireylerin böyle bir aparata ihtiyaç duyduğunu ilettik ve başkanımız hemen destek verdi. Burası İstanbul ve Anadolu Üniversitesi ÖSYM sınav koordinatörlüğünün yürütüldüğü bir okul. Bu bizi çok mutlu etti. Hepinizin huzurunda üniversitem adına teşekkür ederim. Engelli rampası ile ilgili projemiz vardı ancak asansör sistemi olmadığı için böyle bir aparata ihtiyacımız varmış. Bu destekle kapılarımızı engelsiz bir dünyaya açmış olduk” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise, “Şehrimizde iyiliğin ve güzelliğin hâkim olması için tüm organizasyonlara destek veriyoruz. Bu destek akademik alanda olunca bizim için daha kıymetli. Bu aparat küçük bir şey gibi görünse de sizlere olan desteğimizin bir göstergesi. Şehrimizdeki tüm organizasyonlarda desteğe hazır olduğumuzu açıkça ifade etmek istiyorum. Akreditasyon yolunda umarım bu katkı olumlu sonuç getirir” diye konuştu.

