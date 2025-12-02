Kozanlı Gençler Ankara'yı Gezdi: Kozan Belediyesi'nin Eğitim Turu

Kozan Belediyesi, Nihat Atlı Eğitim Tesisleri'ndeki üniversite adaylarını Ankara'ya götürdü; öğrenciler önemli kurumları ziyaret edip bilgi ve deneyim kazandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:49
Kozanlı Gençler Ankara'yı Gezdi: Kozan Belediyesi'nin Eğitim Turu

Kozanlı Gençler Ankara'yı Gezdi: Kozan Belediyesi'nin Eğitim Turu

Kozan Belediyesi, Nihat Atlı Eğitim Tesisleri’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Ankara gezisi düzenledi. Program, Başkan Mustafa Atlı öncülüğünde gerçekleştirildi.

Ziyaret Rotası

Gezi kapsamında öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Anıtkabir, AFAD, Bilkent Üniversitesi ve Ankara’daki Kozan Vakfını ziyaret etti.

Eğitsel ve Kültürel Kazanımlar

Gençler, hem Türkiye’nin önemli kurumlarını yerinde tanıma fırsatı buldu hem de üniversite yaşamı ve afet yönetimi gibi konularda bilgi edindi. Kültürel ve eğitsel yönü güçlü olan program, öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olurken vizyonlarının gelişmesine katkı sağladı.

Başkanın Değerlendirmesi

Başkan Mustafa Atlı gezinin ardından şunları söyledi: "Evlatlarımızın farklı şehirleri görmesi, önemli kurumları tanıması ve hedeflerini büyütmesi bizim için çok kıymetli. Onların memnuniyeti doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir. Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler ise geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkânı sağlayan Kozan Belediyesi ve Başkan Mustafa Atlı’ya teşekkür etti.

KOZAN BELEDİYESİ, NİHAT ATLI EĞİTİM TESİSLERİ’NDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN...

KOZAN BELEDİYESİ, NİHAT ATLI EĞİTİM TESİSLERİ’NDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ANKARA’YA GEZİ PROGRAMI DÜZENLEDİ.

KOZAN BELEDİYESİ, NİHAT ATLI EĞİTİM TESİSLERİ’NDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN...

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Durağan’da Hastane Personeline Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi
2
Mersin'de Eğitim Gündemi: İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Toplantısı
3
Kozanlı Gençler Ankara'yı Gezdi: Kozan Belediyesi'nin Eğitim Turu
4
Bingöl Valisi Usta: 'Deprem değil, bina öldürür' — Depreme Hazırlık Eğitimi
5
Bir Kare, Bin Kelime: "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" Eğitimi Adana'da
6
Düzce'de 'Ağaç Yaşken Eğilir' Eğitimi: Anaokulunda Yeşil Vatan Bilinci

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde