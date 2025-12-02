Kozanlı Gençler Ankara'yı Gezdi: Kozan Belediyesi'nin Eğitim Turu

Kozan Belediyesi, Nihat Atlı Eğitim Tesisleri’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Ankara gezisi düzenledi. Program, Başkan Mustafa Atlı öncülüğünde gerçekleştirildi.

Ziyaret Rotası

Gezi kapsamında öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Anıtkabir, AFAD, Bilkent Üniversitesi ve Ankara’daki Kozan Vakfını ziyaret etti.

Eğitsel ve Kültürel Kazanımlar

Gençler, hem Türkiye’nin önemli kurumlarını yerinde tanıma fırsatı buldu hem de üniversite yaşamı ve afet yönetimi gibi konularda bilgi edindi. Kültürel ve eğitsel yönü güçlü olan program, öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olurken vizyonlarının gelişmesine katkı sağladı.

Başkanın Değerlendirmesi

Başkan Mustafa Atlı gezinin ardından şunları söyledi: "Evlatlarımızın farklı şehirleri görmesi, önemli kurumları tanıması ve hedeflerini büyütmesi bizim için çok kıymetli. Onların memnuniyeti doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir. Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler ise geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkânı sağlayan Kozan Belediyesi ve Başkan Mustafa Atlı’ya teşekkür etti.

KOZAN BELEDİYESİ, NİHAT ATLI EĞİTİM TESİSLERİ’NDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ANKARA’YA GEZİ PROGRAMI DÜZENLEDİ.