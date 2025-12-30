Kütahya Belediyesi'nden Atakent Ortaokulu'nda 'Sıfır Atık' Eğitimi

Kütahya Belediyesi'nden Atakent Ortaokulu'na 'Sıfır Atık' Eğitimi

Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Kütahya Belediyesi tarafından Atakent Ortaokulu'nda düzenlenen 'Sıfır Atık' konulu eğitim programı, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Program, çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı amaçlayan uygulamalı ve bilgilendirici oturumlarla gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere sıfır atık ilkeleri ve uygulamaları, sınırlı doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımı, atıkların kaynağında ayrıştırılması, su verimliliği ve geri dönüşüm süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Sunumlar ve örnek uygulamalarla katılımcıların konuya aktif katılımı sağlandı.

Eğitimciler, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, sürdürülebilir yaşam ve çevre dostu alışkanlıkların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda sıfır atık ve çevre eğitimlerinin kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

KÜTAHYA BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE SIFIR ATIK EĞİTİMİ