DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Kütahya Belediyesi'nden Atakent Ortaokulu'nda 'Sıfır Atık' Eğitimi

Kütahya Belediyesi, Atakent Ortaokulu'nda düzenlediği 'Sıfır Atık' eğitimiyle öğrencilere ayrıştırma, su verimliliği ve geri dönüşüm konularında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:42
Kütahya Belediyesi'nden Atakent Ortaokulu'nda 'Sıfır Atık' Eğitimi

Kütahya Belediyesi'nden Atakent Ortaokulu'na 'Sıfır Atık' Eğitimi

Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Kütahya Belediyesi tarafından Atakent Ortaokulu'nda düzenlenen 'Sıfır Atık' konulu eğitim programı, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Program, çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı amaçlayan uygulamalı ve bilgilendirici oturumlarla gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere sıfır atık ilkeleri ve uygulamaları, sınırlı doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımı, atıkların kaynağında ayrıştırılması, su verimliliği ve geri dönüşüm süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Sunumlar ve örnek uygulamalarla katılımcıların konuya aktif katılımı sağlandı.

Eğitimciler, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, sürdürülebilir yaşam ve çevre dostu alışkanlıkların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda sıfır atık ve çevre eğitimlerinin kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

KÜTAHYA BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE SIFIR ATIK EĞİTİMİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE SIFIR ATIK EĞİTİMİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyadin İmam Hatip Ortaokulu'na Eğitim Ziyareti: Remzi Işık Yerinde İnceledi
2
Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Yıl Sonu Faaliyetlerini Değerlendirdi
3
Kütahya Belediyesi'nden Atakent Ortaokulu'nda 'Sıfır Atık' Eğitimi
4
Diyadin'de Bulgurlu Köyü İlkokulu'na Unutulmaz Sinema Günü
5
Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı BŞEÜ’de Tartışıldı
6
Muğla'da Erasmus Deneyimleri Yeni Projelere Rehber Oluyor
7
Sinop'ta Kar ve Buzlanma Nedeniyle Bazı İlçelerde Eğitime Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları