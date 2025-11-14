Kütahya Belediyesi'nden özel öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Kütahya Belediyesi, çevre bilincini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle Akdemir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler için Sıfır Atık Eğitimi düzenledi.

Eğitim İçeriği

Etkinlikte Sevimli vazo maskotu eşliğinde öğrencilere su verimliliği, israfın önlenmesi, geri dönüşümün önemi ve atık oluşumunun azaltılması gibi konular aktarıldı. Eğitimin anlatımında, öğrencilerin evde, okulda ve sosyal alanlarda uygulayabilecekleri sıfır atık yöntemleri örneklerle paylaşıldı.

Uygulamalı Çalışma

Program, Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Öğrenciler atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunda uygulamalı bilgiler edinme fırsatı buldu.

Belediyenin Mesajı

Kütahya Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla benzer eğitim faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

