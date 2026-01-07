Kütahya'da 2025 Eğitim Yılı Değerlendirildi — 2026 Planları Masaya Yatırıldı

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında 2025 eğitim faaliyetleri değerlendirildi, 2026 hedef ve planlamaları konuşuldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:51
Kütahya’da yürütülen eğitim faaliyetlerinin yılsonu değerlendirmesi ve gelecek yıl için planlamalar, düzenlenen kapsamlı bir toplantıda ele alındı.

Toplantı ve Katılımcılar

Değerlendirme toplantısı Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Görüşmeler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapıldı.

Gündem: 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Planlaması

Toplantıda 2025 yılı boyunca il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, projeler ve uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar, belirlenen hedefler ve öncelikli alanlar üzerinde duruldu.

Görüşmelerde özellikle eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik planlamalar, kurumlar arası koordinasyon süreçleri ve kurumsal işleyişe ilişkin konular ön plana çıktı.

Sonuç ve Yol Haritası

Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen toplantıda, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin yol haritasının daha etkin ve verimli bir şekilde oluşturulması amacıyla değerlendirmeler yapıldı ve öncelikler netleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

