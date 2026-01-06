Kütahya'da Akşemsettin Kız AİHL'de 'Tohumlu Kalem' Sürprizi

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Tohumlu Kalem' Sürprizi

5. sınıf öğrencilerine doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik aşılandı

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde çevre bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Okul Müdürü Vehbi Keler, 5. sınıf öğrencilerine tohumlu kalem hediye ederek etkinliğe öncülük etti.

Yazım sürecini tamamladıktan sonra toprağa ekildiğinde filizlenen bu özel kalemler sayesinde öğrencilerin doğayı koruma, sorumluluk alma ve çevre duyarlılığı konularında küçük yaşta bilinçlenmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen uygulama, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare' temasıyla örtüşerek çevre duyarlılığının okul kültürünün bir parçası hâline gelmesine katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler hem doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı hem de yeşil bir geleceğin önemini yakından deneyimleme fırsatı buldu. Minik ellerden filizlenecek her yeşil umut, yarınlar için atılmış kıymetli bir adım olarak değerlendirildi.

AKŞEMSETTİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDE ÖĞRENCİLERE "TOHUMLU KALEM" SÜRPRİZİ